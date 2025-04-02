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史奈爾挑戰日本零食「勉強給5分…」　一聞味道秒皺眉轉頭

▲史奈爾聞蝦餅秒皺眉。（圖／截自IG:MLB）

▲史奈爾聞蝦餅秒皺眉。（圖／截自IG:MLB）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊兩名先發投手史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）近日受邀參與MLB官方社群企劃，挑戰試吃日本便利商店人氣食品。影片公開後，引發球迷熱烈討論，而其中史奈爾對「蝦餅」的強烈反應更成為話題焦點。

 
 
 
 
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該段影片於1日上架於MLB官方TikTok與Instagram平台，內容為兩名投手一邊試吃各式日本零食，一邊給出即時評分。史奈爾首先品嚐經典的蛋沙拉三明治，大讚「這真的很好吃」，毫不猶豫給出滿分10分。他對抹茶KitKat與嗨啾糖果也有不錯評價，皆給出8分的高分。

不過當試吃到日本傳統零食「蝦餅」時，畫風一轉。葛拉斯諾打開包裝後表示：「味道非常蝦。」史奈爾一聞到氣味立即皺眉並將頭轉開，表情明顯不適。他直言：「我給它5分……這已經是放水後的成績了。」儘管「蝦餅」在日本深受各年齡層歡迎，卻顯然未能擄獲這位左投的味蕾。

相較之下，葛拉斯諾的接受度較高，給出7.5分的中上評價。影片中兩人自然、真實的反應也展現出球場之外輕鬆親民的一面，讓粉絲對這對搭檔的互動留下深刻印象。

關鍵字： 美職棒道奇隊日本零食史奈爾蝦餅

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