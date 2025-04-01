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觀察打者擊球率打造「魚雷棒」　麻省物理學家：質量移到甜蜜點

▲▼魚雷球棒。（圖／達志影像／美聯社）

▲魚雷球棒。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

MLB新賽季剛開打，紐約洋基便火力全開，不僅在開幕系列賽3戰中轟出15發全壘打，追平大聯盟紀錄，更在對上密爾瓦基釀酒人的一戰中打出單場9轟，刷新隊史紀錄。成績亮眼的背後，出現了一個引起全聯盟關注的關鍵詞「魚雷球棒」。

什麼是「魚雷球棒」？

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所謂魚雷球棒，是根據每位打者的擊球習慣量身打造，造型近似魚雷，將原本傳統球棒的鼓型部分（鼓起區）重新設計，將更多木材集中在更靠近手部的位置，也就是所謂的「甜蜜點」。

由於每位打者的甜蜜點位置略有不同，洋基隊的分析部門依據每位球員的擊球數據，量身調整球棒設計。舉例來說，游擊手沃爾普（Anthony Volpe）的球棒就將鼓起的區域更靠近打者手部。

除了沃爾普，洋基的奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、貝林傑（Cody Bellinger）、葛斯密特（Paul Goldschmidt）、威爾斯（Austin Wells）等人，近期都使用這類新型球棒出賽。

奇澤姆表示，「這球棒用起來感覺沒有差很多，只是讓你覺得有更多空間發揮，實際上可能沒有，但那種感覺讓人安心。」貝林傑則指出，「對我而言，重心更靠近雙手，感覺比較輕，而且甜蜜點越大，容錯率也越高。」

▲▼魚雷球棒發明者萊哈特。（圖／翻攝自X／@ClayWPLG）

▲魚雷球棒發明者萊哈特。（圖／翻攝自X／@ClayWPLG）

誰發明的？

魚雷球棒的設計者，是曾任洋基分析師、麻省理工學院物理學家的萊哈特（Aaron Leanhardt），他觀察到打者們普遍希望能提升擊球率與品質，於是設計出這款新型球棒。

萊哈特說，「概念很簡單，就是把球棒的重量集中在你想擊球的地方，把原本集中在球棒前端的質量移到甜蜜點上。」目前萊哈特已轉至邁阿密馬林魚，擔任臨場統籌教練。

▲▼魚雷球棒。（圖／達志影像／美聯社）

▲魚雷球棒。（圖／達志影像／美聯社）

為什麼其他球隊不都用？

除了洋基，目前已有包括雙城捕手傑弗斯（Ryan Jeffers）、光芒內野手卡米內羅（Junior Caminero）與狄亞茲（Yandy Díaz）等人，在春訓及例行賽中嘗試使用魚雷球棒。

金鶯打擊教練艾許（Cody Asche）透露，隊內也有選手在「試用」，他表示，「應該全聯盟各隊都有一些選手在使用專屬自己揮擊方式設計的球棒，只是洋基用得最多罷了。」

據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，亞特蘭大勇士在週末看到洋基的火力表現後，立刻下單訂製了這款球棒。

不過，洋基主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）目前仍使用傳統球棒，他表示，「這幾年的表現已經很穩定，沒必要改變。」

符合規定嗎？

目前大聯盟對球棒的規定相對寬鬆。根據MLB規則3.02「球棒必須為光滑圓形，不得超過2.61英吋的最大直徑及42英吋長，且須為實木製作。」只要符合此規範，且製造商獲得聯盟許可，就可以使用，因此魚雷球棒目前仍完全合法。

▲▼魚雷球棒。（圖／達志影像／美聯社）

▲魚雷球棒。（圖／達志影像／美聯社）

球員怎麼看？

遭洋基砲轟的對手釀酒人投手梅吉爾（Trevor Megill）就不太認同，「我覺得這東西不行，看起來像壘球比賽用的，可能是小聯盟等級的東西，不過因為是洋基，所以他們可以用吧。」

但教士三壘手馬查多（Manny Machado）則開玩笑說，「不知道那是什麼，但如果可以打那麼多全壘打，不如送幾支來聖地牙哥。」

金鶯外野手穆林斯（Cedric Mullins）則表示，「現在投手越來越強，打者當然會想盡辦法尋求突破，這概念蠻有趣的，看起來擴散速度也蠻快的。」

若洋基這波熱潮持續燃燒，或許不久的將來，MLB聯盟裡會出現越來越多魚雷球棒的身影。2019年雙城與2023年勇士創下的單季307轟紀錄，也許在今年就會被「紐約炸彈客」給超越。

關鍵字： MLB洋基魚雷球棒全壘打

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