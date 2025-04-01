台美混血「費仔」續留大聯盟有條件　有望獲得不少出賽機會

▲費爾柴德。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

亞特蘭大勇士今（1）日與辛辛那提紅人達成交易，用現金換取台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）。由於原先主力外野普羅法（Jurickson Profar）藥檢沒過被禁賽80場，且勇士可能下放替補外野手德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）至小聯盟，因此費爾柴德被預期將獲得不少出賽機會。

紅人在上周將費爾柴德指定讓渡（DFA），而勇士為了把費爾柴德納入麾下，清出40人名單空間，將正接受膝蓋手術復原、可能整季報銷的右投希曼尼茲（Joe Jiménez）移入60天傷兵名單。

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不過，由於費爾柴德已無下放小聯盟選項，因此費爾柴德若沒有進入最終26人名單，他將無法繼續留在40人大名單中。接下來當費爾柴德正式報到時，勇士需進一步調整現有的26人名單。

根據《MLB TR》記者麥克唐納（Darragh McDonald）報導，勇士若要讓費爾柴德留在26人名單，可能會將替補外野手德拉克魯茲下放到3A。

目前勇士外野輪值由普羅法、哈里斯二世（Michael Harris II）、凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）主打；德拉克魯茲、懷特（Eli White）擔任替補，不過懷特已無下放選項，剩德拉克魯茲仍具可下放資格。

值得一提的是，原先主力外野手普羅法在休賽期間藥檢驗出禁藥「絨毛膜促性腺激素（hCG）」，違反了MLB的《聯合防藥與治療協議》，被處以80場比賽禁賽，將從今日開始執行，因此費爾柴德被預期會獲得不少發揮空間。