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0勝4敗又遭重擊！勇士外野手普羅法藥檢未過遭禁賽80場

▲普洛法（Jurickson Profar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普羅法（Jurickson Profar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

戰績不佳的亞特蘭大勇士隊再傳壞消息——根據大聯盟公告，外野手普羅法（Jurickson Profar）因在休賽期間藥檢驗出禁藥「絨毛膜促性腺激素（hCG）」，違反了MLB的《聯合防藥與治療協議》，被處以80場比賽禁賽，即日起生效。

現年32歲的普羅法今年1月與勇士簽下三年4200萬美元合約，這次禁賽將一路持續至6月底。而就算勇士晉級季後賽，他也不得參賽。 勇士不僅需找到人手頂替左外野守備，還得在主力阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）因傷缺陣期間，重新安排開路先鋒人選。

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勇士球團稍早發布聲明，「我們對普羅法藥檢呈陽性感到驚訝且極度失望。他違反了大聯盟的防藥計畫。我們全力支持該制度，也希望他能從這次事件中學到教訓。」

普羅法也透過聲明致歉，「這是我棒球生涯中最艱難的一天。很遺憾，我因為休賽期間藥檢呈陽性，遭大聯盟與聯盟主席辦公室處以80場禁賽。」

「了解我、看過我比賽的人都知道，我對棒球充滿熱情。我熱愛與隊友競爭、也熱愛球迷的支持。這讓我格外痛心，因為我從來沒有、也永遠不會故意作弊。我接受整個職業生涯的檢測，光是上季就測了八次，從未出現陽性反應。」

「雖然我不認為自己曾服用禁藥，但我會為此負起全責，並接受聯盟的決定。我很難過未來80場無法與隊友並肩作戰，但我會努力準備，期望在本季稍後回到場上。」

2024年球季，普羅法效力教士隊時打出生涯最多的24支全壘打，整季OPS達.839。本季開幕系列賽，他在聖地牙哥的4場比賽中累計15打數3安打，另有1次保送。

關鍵字： 大聯盟勇士禁藥普羅法禁賽

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