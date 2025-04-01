運動雲

>

還沒準備好？佐佐木朗希兩舉動惹怒美球迷：他不是小孩了

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊投手佐佐木朗希昨面對底特律老虎，在第2局失掉2分就提前退場，4次四壞保送的表現也引發關注。不過，比起這場比賽的內容，佐佐木在退場時的兩個舉動反而引發更多爭議。

據外媒報導，在被告知換投後，當總教練羅伯斯（Dave Roberts）走上投手丘時，佐佐木沒有親手把球交給教練，而是直接將球扔給了站在一旁的球童。

此外，佐佐木退場後立刻走回休息區裡面，消失在場邊。最終是羅伯斯將他「叫回來」，讓他坐在板凳區繼續觀察戰況，當時甚至被拍到眼眶似乎含著淚水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，一位熟悉MLB文化的體育記者表示，佐佐木可能是不了解大聯盟的文化，「美國雖然被認為是強調自由與個人主義的國家，但在大聯盟中，『為了團隊而戰』才是最大的美德。例如洋基賈吉（Aaron Judge），經常強調『一切都是為了球隊獲勝』，球迷也特別支持這樣的球員。」

▲▼ 佐在木朗希大聯盟震撼教育，教頭羅伯斯談課題 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐在木朗希大聯盟震撼教育 。（圖／達志影像／美聯社

「將球交給總教練，是一種『拜託你了』的交接儀式，也讓球員的尊嚴獲得尊重。這種行為背後其實有深厚的團隊文化。」因此，不把球交給教練、退場後直接離開板凳席，都可能會被解讀為「不服從指令」、「缺乏團隊尊重」的行為。

不過該記者也強調，佐佐木並不是那種沒有團隊精神的人。在2023年WBC（世界棒球經典賽）對墨西哥的準決賽中，佐佐木在被打出3分全壘打退場後，仍然留在板凳區高聲為隊友加油，展現極佳的態度。

「這才是他原本的樣子。而在對老虎那場比賽中，他可能只是想躲起來、不讓隊友看到他懊惱落淚的模樣，才會先進入休息區。」

作為大聯盟排名第1的超級新秀，這樣的高期待，也讓佐佐木在連兩場表現不佳後，成為焦點之一。

現場已傳出零星噓聲，社群媒體上也出現兩種截然不同的聲音，有道奇球迷力挺，「賽季才剛開始，佐佐木會慢慢找回狀態。」但也有其他球迷批評，「這傢伙是不是怕了？」「又不是小孩子，表現成熟一點。」

羅伯斯並未責怪佐佐木，「他過去只知道成功，這場比賽的表現讓他感到動搖與失望，但身為一名職業選手，他必須重新回到工作崗位。先發投手兩場表現不好並不罕見，這一切都是成長的一部分。」

▲▼ 佐在木朗希大聯盟震撼教育，教頭羅伯斯談課題 。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯未責怪佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社

關鍵字： 道奇佐佐木朗希MLB球迷爭議

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

粉絲玩笑開過頭？邊荷律嘟嘴「倒讚」引熱議　乖姐呼籲要有分寸

粉絲玩笑開過頭？邊荷律嘟嘴「倒讚」引熱議　乖姐呼籲要有分寸

還沒準備好？佐佐木朗希兩舉動惹怒美球迷：他不是小孩了

還沒準備好？佐佐木朗希兩舉動惹怒美球迷：他不是小孩了

連大谷翔平也驚訝的貝茲「真實面貌」：會不會太誇張了？

連大谷翔平也驚訝的貝茲「真實面貌」：會不會太誇張了？

昔NBA落選新秀逆襲成歐洲籃壇最高薪　助熱火爭冠後再創巔峰

昔NBA落選新秀逆襲成歐洲籃壇最高薪　助熱火爭冠後再創巔峰

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

李雅英遭調侃強硬回應　雲豹執行長張建偉IG發道歉聲明

李雅英遭調侃強硬回應　雲豹執行長張建偉IG發道歉聲明

弗里曼浴室滑倒舊傷復發今缺陣！道奇緊急調整陣容

弗里曼浴室滑倒舊傷復發今缺陣！道奇緊急調整陣容

不打了！鵜鶘宣布雙星提前報銷　怪物狀元生涯6季4度未打滿30場

不打了！鵜鶘宣布雙星提前報銷　怪物狀元生涯6季4度未打滿30場

中國3主力沒來依舊難打？林昀儒衝積分次輪恐遇日本「剋星」

中國3主力沒來依舊難打？林昀儒衝積分次輪恐遇日本「剋星」

賈吉4轟開季！第13次奪單周MVP追平A-Rod 蘇亞雷斯同獲殊榮

賈吉4轟開季！第13次奪單周MVP追平A-Rod 蘇亞雷斯同獲殊榮

陳德容登《乘風》練舞進度落後！　不滿隊員「態度不佳」：還是妳當隊長？

熱門新聞

粉絲玩笑開過頭？邊荷律嘟嘴「倒讚」引熱議　乖姐呼籲要有分寸

還沒準備好？佐佐木朗希兩舉動惹怒美球迷：他不是小孩了

連大谷翔平也驚訝的貝茲「真實面貌」：會不會太誇張了？

昔NBA落選新秀逆襲成歐洲籃壇最高薪　助熱火爭冠後再創巔峰

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

李雅英遭調侃強硬回應　雲豹執行長張建偉IG發道歉聲明

讀者回應

﻿

熱門新聞

1粉絲惹邊荷律生氣？經紀人回應了

2佐佐木兩舉動惹怒球迷：他不是小孩了

3連大谷也驚訝的貝茲真實面貌：太誇張

4昔NBA落選新秀逆襲成歐洲籃壇最高薪

5張峻瑋接受日本電視台訪問

最新新聞

1NC恐龍球迷不幸身亡　韓職檢查場館

2紅襪豪擲56億！克羅切6年最大合約

3台美混血「費仔」被交易至勇士

4道奇教頭驚訝魚雷球棒符合大聯盟規定

5不打了！鵜鶘宣布雙星提前報銷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366