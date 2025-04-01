還沒準備好？佐佐木朗希兩舉動惹怒美球迷：他不是小孩了

This is brutal to watch. Love the passion he has, though. Love seeing how much he cares. He's just a kid (23) and this rough start will, in time, only help him as an athlete and as a human. He will overcome this adversity and silence his haters. #LetsGoDodgers pic.twitter.com/sAsfAp5ljG — Dan Clark (@DanClarkSports) March 30, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊投手佐佐木朗希昨面對底特律老虎，在第2局失掉2分就提前退場，4次四壞保送的表現也引發關注。不過，比起這場比賽的內容，佐佐木在退場時的兩個舉動反而引發更多爭議。

據外媒報導，在被告知換投後，當總教練羅伯斯（Dave Roberts）走上投手丘時，佐佐木沒有親手把球交給教練，而是直接將球扔給了站在一旁的球童。

此外，佐佐木退場後立刻走回休息區裡面，消失在場邊。最終是羅伯斯將他「叫回來」，讓他坐在板凳區繼續觀察戰況，當時甚至被拍到眼眶似乎含著淚水。

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對此，一位熟悉MLB文化的體育記者表示，佐佐木可能是不了解大聯盟的文化，「美國雖然被認為是強調自由與個人主義的國家，但在大聯盟中，『為了團隊而戰』才是最大的美德。例如洋基賈吉（Aaron Judge），經常強調『一切都是為了球隊獲勝』，球迷也特別支持這樣的球員。」

▲佐在木朗希大聯盟震撼教育 。（圖／達志影像／美聯社

「將球交給總教練，是一種『拜託你了』的交接儀式，也讓球員的尊嚴獲得尊重。這種行為背後其實有深厚的團隊文化。」因此，不把球交給教練、退場後直接離開板凳席，都可能會被解讀為「不服從指令」、「缺乏團隊尊重」的行為。

不過該記者也強調，佐佐木並不是那種沒有團隊精神的人。在2023年WBC（世界棒球經典賽）對墨西哥的準決賽中，佐佐木在被打出3分全壘打退場後，仍然留在板凳區高聲為隊友加油，展現極佳的態度。

「這才是他原本的樣子。而在對老虎那場比賽中，他可能只是想躲起來、不讓隊友看到他懊惱落淚的模樣，才會先進入休息區。」

作為大聯盟排名第1的超級新秀，這樣的高期待，也讓佐佐木在連兩場表現不佳後，成為焦點之一。

現場已傳出零星噓聲，社群媒體上也出現兩種截然不同的聲音，有道奇球迷力挺，「賽季才剛開始，佐佐木會慢慢找回狀態。」但也有其他球迷批評，「這傢伙是不是怕了？」「又不是小孩子，表現成熟一點。」

羅伯斯並未責怪佐佐木，「他過去只知道成功，這場比賽的表現讓他感到動搖與失望，但身為一名職業選手，他必須重新回到工作崗位。先發投手兩場表現不好並不罕見，這一切都是成長的一部分。」

▲羅伯斯未責怪佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社