張奕準備好迎戰兄弟　中職一軍初先發就在悍將主場開幕戰

▲張奕30日賽前練投。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將將於下週三（4月3日）迎接主場開幕戰對戰兄弟，總教練陳金鋒30日宣布，這場關鍵戰役將交給擁有日職經驗的本土投手張奕擔任先發投手。張奕對於這項重任感到興奮又緊張，他表示，「會準備好迎戰兄弟。」

中職開季前兩天的先發投手清一色都是洋投，張奕是目前最快確定會先發亮相的本土投手。談到春訓調整，他表示，「都非常順利，投到100球也沒問題，熱身賽最後一次登板也投76球，身體狀況已經有拉起來。」他也在30日進到牛棚練投，輕鬆投26顆，持續為中職第一場先發做好準備。

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「雖然還不到最完美，畢竟這是在中職初次先發，那天好好把實力發揮出來，為球隊拿下勝利。」張奕說，「對我來說是生涯很好的出發點，很期待會有所表現，很興奮又很緊張，剩下沒幾天，我會好好準備自己，迎戰兄弟。」

與過去在日職先發的經驗比較，張奕認為，當時是年輕，現在較為成熟，「那時我轉投手沒幾年，想法很年輕，血氣方剛，也很用力去丟，現在知道如何運用身體。」

張奕熱身賽首戰對台鋼雄鷹投4局，失2分，第2場22日對統一獅，失3分；回顧這兩場比賽，張奕表示，「要檢討的是，兩好球之後，會投到較甜的位置，在台南那場就有好幾顆，希望下次別再發生這樣的失誤。」

▲張奕30日賽前練投。（圖／富邦悍將提供）