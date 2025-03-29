山本由伸飆10K新高仍檢討失投　看貝茲逆轉轟：本來只求外野飛球

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍投手山本由伸台灣時間29日於主場迎戰老虎的比賽中擔任先發，投5局失2分，飆出赴美以來單場最多的10次三振，雖然無緣奪下開季2連勝，但仍成功壓制對手並為球隊保住勝機。賽後他表示，仍有進步空間，「被打了兩發全壘打，感覺上還可以投得更好。不過最重要的是，我們贏了這場比賽，這讓我真的很高興。」

山本此役共投91球，被敲5支安打、送出10K，僅出現2次保送。他在前3局兩度挨轟，先是第2局被丁格勒（Dillon Dingler）敲出陽春砲，第3局則被托瑞斯（Gleyber Torres）再轟一發。對於這兩球，他坦言有些懊惱，「那兩顆球是比較可惜的結果，但還是盡力集中精神繼續壓制對手。」

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除了檢討失投之外，山本也對本場與老虎先發弗拉赫提（Jack Flaherty）的投手戰印象深刻，兩人在去年季後賽並肩作戰，如今在場上較勁，山本稱讚對方此役也投得非常好，「我原本不想讓對方先得分，可惜還是先失了分。他直到第6局才被弗里曼打出全壘打，真的投得很不錯。我一邊在休息區看他投球，也感受到那種熟悉的節奏與實力。」

談到10局貝茲敲出再見3分砲逆轉戰局，山本笑說，「當時一出局二、三壘，我心想至少打個外野飛球就好，沒想到竟然直接開轟，是最棒的結果，真的太厲害了。」

比賽前，球隊也舉行了去年奪冠的冠軍戒指頒發儀式，但山本當時正進行賽前練投，未能第一時間拿到。他在賽後開心表示，「我後來有看到戒指，還拍了照，看起來真的非常高級，很有紀念價值。」