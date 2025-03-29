前獨行俠老闆爆料唐西奇交易重大內幕　NBA拒讓他續掌籃球事務

▲前獨行俠老闆庫班爆料唐西奇交易內幕。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠季中將當家頭牌唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人，引起巨大爭議，球隊前大老闆、現已退居小股東的庫班（Mark Cuban）近日在社群媒體回應一名激動的球迷時，意外揭露驚人內幕，他表示自己原本預期能繼續掌管達拉斯的籃球事務，但NBA不讓他把這條寫進合約裡。

庫班曾公開表示，若要他在老婆與唐西奇之間做選擇，「那就在律師事務所等著我辦離婚手續吧！」令他始料未及的是，在他把多數股權出售給艾德森和杜蒙特家族後僅1年多，新老闆就將被視為球隊「基石」的唐西奇交易到湖人，讓達拉斯球迷憤怒不已。

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交易當下，庫班接受《WFAA》訪問時就說，「如果獨行俠真的要交易唐西奇，那也該換到更好的籌碼。無意冒犯戴維斯（Anthony Davis），但我始終認為，若我們能換來4個未受保護首輪籤、戴維斯和克里斯蒂（Max Christie），這將會是另一種對話。」

儘管庫班「強烈反對」此筆交易，卻已無實質決策權，只能眼睜睜看著新老闆和總經理哈里森（Nico Harrison）完成這筆被譽為「史上最具爭議」的NBA交易案。

雖然庫班也無法「百分之百保證」自己絕不會做出交易唐西奇的決定，但他在《Your Mom’s House》播客上直言，「如果我還有任何決策權，這筆交易就不會成真，我跟所有人一樣錯愕。我賣掉球隊後，新老闆杜蒙特（Patrick Dumont）就決定，『我們相信Nico。』所以，事情就變成這樣了。」

值得一提的是，庫班近日在臉書上回應一位球迷留言時，意外揭露了另一個重大內幕，「我原本完全預期自己會繼續掌管籃球事務，但NBA不讓我把這條寫進合約，他們把它刪掉了。我以為艾德森家族會信守承諾，因為他們根本不懂怎麼經營一支球隊，顯然後來有人改變了主意。」