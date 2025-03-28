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詹皇讚他很酷！新控球之神「助攻失誤比」驚人　溜馬162分創紀錄

記者游郁香／綜合報導

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）克服上半季受惱人傷勢纏身，季末狀態越來越火燙，今（28）日出戰東區爐主巫師，他僅出賽25分鐘就攻下29分、6助攻，僅出現1失誤；自全明星賽以來，他累計166次助攻，只有15次失誤，助攻失誤比達到驚人的11.1，再次擦亮「新控球之神」的招牌。

印第安納溜馬今日「背靠背」作戰仍火力全開，面對在東區墊底的華盛頓巫師，首節就灌進45分，上半場打完已拿下83分，第3節領先達36分，徹底壓制對手。溜馬單場猛轟27記三分球，外線命中率高達57.5%，創下隊史新高。比賽最後兩分鐘甚至故意連3次24秒違例，只為讓比賽儘快結束。

▲▼溜馬新控球之神哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

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▲溜馬新控球之神哈利伯頓在全明星賽後狀態越來越火燙。（圖／達志影像／美聯社，下同）

溜馬終場以162比109痛扁對手，創下隊史「單場最高分」紀錄，也寫下本季NBA單場得分新高。印第安那賽後戰績來到43勝30敗，仍有機會爭取季後賽第3種子席位。

溜馬少主哈利伯頓本場出賽25分鐘，攻下29分、6助攻、1失誤，投籃命中率60%，正負值+29，並包辦7顆三分球。自全明星賽以來，哈利伯頓的狀態越來越火燙，助攻、正負值、進攻效率、助攻失誤比皆居聯盟之冠，雙十場次與抄截數為全聯盟第2，真實命中率則排名第5。

▲▼溜馬新控球之神哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

全明星賽後，哈利伯頓累積166次助攻、僅15次失誤，助攻失誤比達11.1，每失誤1次，他能送出超過11次助攻，展現「新控球之神」的驚人效率。在NBA，助攻失誤比超過3.0就算優秀，哈利伯頓突破10.0的表現，堪稱「控球大師」等級。

值得一提的是，湖人天王詹姆斯（LeBron James）昨日交手溜馬後，談到哈利伯頓的成長時，也給予高度評價，「這一切關乎機會、自信，然後你的能力就會接管一切……這支球隊完全張開雙臂歡迎他……」詹皇大讚，「這傢伙就是很酷，真的很酷。」

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓Tyrese Haliburton

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