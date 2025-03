詹皇讚他很酷！新控球之神「助攻失誤比」驚人　溜馬162分創紀錄

Tyrese Haliburton has FOUR TRIPLES in the first quarter ???? Pacers leading the Wizards on NBA League Pass! pic.twitter.com/sbCKD3hLMr

記者游郁香/綜合報導

溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)克服上半季受惱人傷勢纏身,季末狀態越來越火燙,今(28)日出戰東區爐主巫師,他僅出賽25分鐘就攻下29分、6助攻,僅出現1失誤;自全明星賽以來,他累計166次助攻,只有15次失誤,助攻失誤比達到驚人的11.1,再次擦亮「新控球之神」的招牌。

印第安納溜馬今日「背靠背」作戰仍火力全開,面對在東區墊底的華盛頓巫師,首節就灌進45分,上半場打完已拿下83分,第3節領先達36分,徹底壓制對手。溜馬單場猛轟27記三分球,外線命中率高達57.5%,創下隊史新高。比賽最後兩分鐘甚至故意連3次24秒違例,只為讓比賽儘快結束。

▲溜馬新控球之神哈利伯頓在全明星賽後狀態越來越火燙。(圖/達志影像/美聯社,下同)

溜馬終場以162比109痛扁對手,創下隊史「單場最高分」紀錄,也寫下本季NBA單場得分新高。印第安那賽後戰績來到43勝30敗,仍有機會爭取季後賽第3種子席位。

溜馬少主哈利伯頓本場出賽25分鐘,攻下29分、6助攻、1失誤,投籃命中率60%,正負值+29,並包辦7顆三分球。自全明星賽以來,哈利伯頓的狀態越來越火燙,助攻、正負值、進攻效率、助攻失誤比皆居聯盟之冠,雙十場次與抄截數為全聯盟第2,真實命中率則排名第5。

全明星賽後,哈利伯頓累積166次助攻、僅15次失誤,助攻失誤比達11.1,每失誤1次,他能送出超過11次助攻,展現「新控球之神」的驚人效率。在NBA,助攻失誤比超過3.0就算優秀,哈利伯頓突破10.0的表現,堪稱「控球大師」等級。

I asked #Lakers star LeBron James about the growth of #Pacers star Tyrese Haliburton:



“It’s all about opportunity, confidence and then your ability will take over from there. … This organization has welcomed him with open arms …”



“Rese is just a cool dude, man.” pic.twitter.com/Uv2AwaHFDP