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大谷驚人的108轟節奏　隊友驚呆慶幸同隊：翔平就是翔平啊

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊在美國本土主場開幕戰中以5比4險勝底特律老虎，豪取開季三連勝。大谷翔平擔任「第一棒、指定打擊」先發上陣，在第7局關鍵時刻轟出左外野陽春砲，連續兩場例行賽開轟，成為球隊勝利的重要推手。此役也開轟的T,赫南德茲（Teoscar Hernández）賽後直言，「我真的很慶幸他是我們隊友。」

當時道奇以4比3領先，情勢仍緊繃。面對對手第3任投手漢斯菲（Brenan Hanifee），大谷保持冷靜地說，「我只是專注在打好球，如果能保送也沒關係，只要能正確地看清壞球就好。」

他一路纏鬥至滿球數，第6球來了一顆偏高但偏甜的95.8英里（約154.1公里）伸卡球，大谷毫不猶豫地強力揮擊。伴隨「砰！」的一聲清脆打擊音，小白球迅速飛越左外野，成為本場的致勝全壘打，讓整座球場瞬間沸騰。

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漢斯菲在被擊出那一刻，也不禁垂下肩膀，露出「啊，被打了」的表情。大谷這記驚人的一擊，不僅震懾對手，也讓板凳上的隊友目瞪口呆。

據《ESPN》賽後報導，赫南德茲直呼，「翔平就是翔平啊！」他接著表示，「每次看他打擊，我都會想『他到底怎麼能打出那種全壘打？』。對他來說，這似乎早已是家常便飯。大家都知道他是個了不起的選手，但我真的很慶幸他是我們的隊友。」

大谷在這場比賽後的本季成績為打擊率.417、2支全壘打、上壘率.500與OPS1.500。儘管賽季才剛起步，樣本數仍小，但日媒指出，按照他現在3戰2轟的驚人節奏，推估可達單季108轟，「正式進入火力全開的量產模式。」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇隊洛杉磯開幕戰全壘打

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