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NBA擴張版圖！聯手FIBA推歐洲籃球聯賽　擬打造16隊新聯盟

記者游郁香／綜合報導

NBA即將擴張版圖，這次不是落腳西雅圖或拉斯維加斯，而是橫跨大西洋、邁向歐洲。NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）與FIBA祕書長扎格克里斯（Andreas Zagklis）今（28）日共同宣布，將啟動在歐洲籌組籃球聯賽的可行性研究，該計畫歷經一年討論，終於對外揭示。

▲▼NBA主席席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA總裁席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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根據規劃，該聯盟預計有16支球隊，其中12隊為常駐球隊，另有4隊具備「每年參賽的機會」。雖尚未定案，但這項計畫有望成為席爾瓦任內最具代表性的壯舉之一。

NBA強調，此刻選擇公開構想，是為了促進與現有球會及社群的直接對話，避免「密室協商」，有助於化解FIBA與歐洲聯賽之間長年存在的矛盾與摩擦。

NBA副總裁暨營運長塔圖姆（Mark Tatum）近月來積極參與協商，並充分發揮NBA的商業影響力，尤其聯盟不久前才簽下價值760億美元的媒體轉播合約。席爾瓦強調，「我們希望有公開透明的討論，若大家知道我們的意圖，就能坦率交流，FIBA社群也能有所準備。我們認為這是更健康的作法。」

席爾瓦表示，NBA對球迷、廣告商與歐洲球隊進行多項研究後，確認「現在正是時機」。他指出，「我們擁有數億名球迷，NBA目前有約15%球員來自歐洲，過去6年的MVP有5位是歐洲人。但我認為，籃球運動的關注度與我們現行聯盟營運之間存在巨大落差。」

這項構想的根基可追溯至已故NBA前總裁史騰（David Stern）與FIBA前祕書長史坦科維奇（Boris Stankovic）、鮑曼（Patrick Baumann）之間的對話。雖然目前仍處構思階段，雙方透露的細節有限，但已確認此聯盟將融合國際與NBA的制度特色，例如比賽時間將從40分鐘與48分鐘間取捨，聯盟型態可能結合「升降級」與封閉式運作。

▲▼NBA總裁席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

席爾瓦指出，「歐洲採取開放制度，儘管如此，仍有些球隊幾乎年年參加主要賽事。既然能從頭設計一個聯盟，我們正在研究如何融合兩種制度的優點。」他也強調，NBA並不打算讓現有球隊老闆擁有海外球隊，但希望歐洲球隊能在基礎設施方面與NBA看齊。

扎格克里斯則表示，「我們希望頂尖球隊能賺更多錢，變得可持續經營，因為目前大多數球隊都做不到這點。同時也希望激勵整個生態系統的其他隊伍與他們競爭，進而培養球員。」

「在FIBA盡其職責的過程中，只要我們向NBA尋求協助，NBA總是隨時待命，參與會議，貢獻他們的商業智慧，還有高水準的聯盟營運經驗。我們將繼續走這條合作之路。」扎格克里斯繼續說道。

關鍵字： NBAFIBA席爾瓦扎格克里斯

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