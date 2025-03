NBA擴張版圖！聯手FIBA推歐洲籃球聯賽　擬打造16隊新聯盟

Adam Silver revealed that the league is officially looking into expanding overseas The NBA and FIBA are exploring partnering on a new league in Europe pic.twitter.com/lF7ZytSqT6

記者游郁香/綜合報導

NBA即將擴張版圖,這次不是落腳西雅圖或拉斯維加斯,而是橫跨大西洋、邁向歐洲。NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)與FIBA祕書長扎格克里斯(Andreas Zagklis)今(28)日共同宣布,將啟動在歐洲籌組籃球聯賽的可行性研究,該計畫歷經一年討論,終於對外揭示。

▲NBA總裁席爾瓦。(圖/達志影像/美聯社,下同)

根據規劃,該聯盟預計有16支球隊,其中12隊為常駐球隊,另有4隊具備「每年參賽的機會」。雖尚未定案,但這項計畫有望成為席爾瓦任內最具代表性的壯舉之一。

NBA強調,此刻選擇公開構想,是為了促進與現有球會及社群的直接對話,避免「密室協商」,有助於化解FIBA與歐洲聯賽之間長年存在的矛盾與摩擦。

