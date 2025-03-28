「我還在發抖」16歲球迷接住大谷翔平全壘打球：絕對不賣！

記者王真魚／綜合報導

道奇球星大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身分出戰主場開幕戰，連兩場比賽開轟，助隊以5比4險勝。而他在道奇主場的本季首轟，由住在洛杉磯的16歲高中生科內爾（Benjamin Cornell）幸運接住，成為全場焦點。

科內爾坐在左外野看台，他回憶當時情景興奮表示，「我只是不斷舉起手套，心裡祈禱『拜託讓它進來』。」當被問到此刻的心情時，他難掩激動地說，「我還在發抖，真的不敢相信。」

對於這顆珍貴的全壘打球，科內爾堅定表示，「我絕對不會賣掉它。」

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原來他從大谷效力天使時期就是忠實粉絲，這天也穿著印有17號的大谷T恤進場觀看主場開幕戰。談到今年對大谷的期望，他信心十足地說，「我覺得他今年會打出52支全壘打！」並補充道，他連那顆「第52號」的球也想要接到。