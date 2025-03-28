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「我還在發抖」16歲球迷接住大谷翔平全壘打球：絕對不賣！

記者王真魚／綜合報導

道奇球星大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身分出戰主場開幕戰，連兩場比賽開轟，助隊以5比4險勝。而他在道奇主場的本季首轟，由住在洛杉磯的16歲高中生科內爾（Benjamin Cornell）幸運接住，成為全場焦點。

科內爾坐在左外野看台，他回憶當時情景興奮表示，「我只是不斷舉起手套，心裡祈禱『拜託讓它進來』。」當被問到此刻的心情時，他難掩激動地說，「我還在發抖，真的不敢相信。」

對於這顆珍貴的全壘打球，科內爾堅定表示，「我絕對不會賣掉它。」

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原來他從大谷效力天使時期就是忠實粉絲，這天也穿著印有17號的大谷T恤進場觀看主場開幕戰。談到今年對大谷的期望，他信心十足地說，「我覺得他今年會打出52支全壘打！」並補充道，他連那顆「第52號」的球也想要接到。

關鍵字： mlb大谷翔平道奇隊主場開幕戰全壘打粉絲互動洛杉磯指定打擊本季首轟棒球小球迷

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