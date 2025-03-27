1分未得也沒關係！詹皇動情談兒子布朗尼心臟驟停後重生

▲湖人天王詹姆斯（左）、詹皇之子布朗尼（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）近日在《The Pat McAfee Show》節目中，談到兒子布朗尼（Bronny James）在職業籃球場上的成長歷程。節目中，詹皇難掩身為人父的驕傲與感動，坦言不在意兒子場上表現，甚至1分未得也沒關係。

布朗尼近期表現持續進步，日前在G聯盟繳出生涯新高39分，上周也在NBA賽場攻下個人生涯新高的17分，儘管選秀時曾因大學階段表現平平而備受質疑，如今他正逐步打出自己的身價。

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「對我這個當爸爸的來說，他就算1分未得也沒關係。」詹姆斯動情表示，「我就是以父親的身分，為他這樣的年輕人感到無比驕傲。」

▲布朗尼上周迎來生涯之夜，單場攻下NBA生涯新高17分。（圖／達志影像／美聯社）

作為父親、導師與隊友，詹姆斯也肯定布朗尼的進步速度，「從去年6月被選上，到現在3月，他的成長幅度真的令人難以置信。」

值得一提的是，布朗尼如今的驚艷表現是在經歷過心臟驟停後所取得的成果。詹姆斯提到，他曾有一位朋友在2000年代因心臟驟停，一輩子被禁止打球，而布朗尼能夠重返賽場，全靠堅強的意志力與不畏外界聲音的精神，他非常感動。

「布朗尼能在短短不到2年時間內做到現在的程度，全是因為他的決心、他的鬥志，還有他那種『我才不管你們說什麼』的態度。」詹姆斯驕傲說道。