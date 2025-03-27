MLB開季宣傳：大谷、賈吉變身英雄！航海王團隊操刀神級畫面

記者王真魚／綜合報導

隨著2025賽季即將揭幕，MLB攜手頂級動畫製作團隊，推出全新動畫宣傳企劃 #HeroesOfTheGame（譯：賽場英雄），將大聯盟的超級球星化身為超越凡人的英雄，為球迷帶來一場結合熱血棒球與震撼視覺的全新體驗。

「誰能成為這個時代的傳奇？」 影片中，旁白以戲劇性的語調提出疑問，隨後呈現大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）、史金恩茲（Paul Skenes）索托（Juan Soto）的強大實力。

「傳奇之路已鋪展在他們面前，誰將脫穎而出？世界屏息以待，征途即將展開。」

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▲ MLB開季宣傳：大谷翔平、賈吉領銜「賽場英雄」動畫企劃 。（圖／翻攝自YouTube／MLB）

無論是大谷的二刀流天賦、史金恩茲的狂野投球力量、賈吉的毀滅性長打，還是索托的精準打擊與關鍵時刻的致勝一擊，每位球星都擁有如同動漫英雄般的超凡能力。

這項企劃由MLB聯手《航海王》、《鋼之鍊金術師》等知名動畫製作團隊，以及導演清水宏共同打造，將真人實景與手繪動畫結合，每一幕都是精心雕琢的視覺饗宴。

影片於MLB各大媒體平台同步上線，包括 MLB.com、MLB Network、MLB.TV 及官方社群帳號，並將隨賽季進行持續釋出更多驚喜內容。

大谷等四位明星球員，「他們並非唯一渴望勝利的人」，影片中如此強調，進一步暗示未來將有更多球員加入這場英雄傳奇。哈波（Bryce Harper）、阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、德拉克魯茲（Elly De La Cruz）、楚奧特（Mike Trout）與小惠特（Bobby Witt Jr.）等球星的名字已悄然浮現，他們是否將成為下一位英雄？這場屬於棒球與傳奇的冒險，才剛剛開始。

▲ 大谷等四位明星球員，「他們並非唯一渴望勝利的人」，影片中如此強調，進一步暗示未來將有更多球員加入這場英雄傳奇。 （圖／翻攝自YouTube／MLB）