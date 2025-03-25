林哲瑄關鍵代打建功！富邦5比3逆轉味全　熱身賽三連霸

▲林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將25日與味全龍交手官辦熱身賽最後一戰，林哲瑄9局上關鍵代打掃長打建功，率領悍將以5比3逆轉勝，熱身賽連三年封王。

富邦悍將熱身賽6勝4敗躍居第一，另一地中信兄弟若擊敗台鋼雄鷹，富邦悍將確定繼2022年、2023年之後，再度在熱身賽封王。即使台鋼擊敗兄弟，也將由台鋼與富邦並列第一。

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龍隊4局下突破悍將先發投手李東洺，吉力吉撈・鞏冠觸身球保送，陳子豪、郭嚴文接連安打攻下1分，張政禹高飛犧牲打再下一城。

悍將6局下面對龍隊投手陳志杰，魏全挨觸身球保送，蔡佳嬿擊出安打，李宗賢雙殺打，跑者趁傳跑回1分，王念好再獲四壞球保送。龍隊趕緊換投，呂偉晟登板瓦解對方攻勢。

悍將8局上再度發動攻勢，對決味全中繼投手王定穎，兩出局後，代打林岳谷掃出二壘安打，王念豪隨後再敲三壘安打，追加1分。范國宸、董子恩連續安打，

王維中官辦熱身賽首次亮相，先發5局，用了49顆球，僅被敲3支安打，奪2次三振，無失分。陳志杰中繼0.2局掉1分，呂偉晟、林逸達相繼登板都無失分，王定穎被敲2支長打失1分，趙璟榮接替0.1局解危。

龍隊終結者陳冠偉9局上登板，悍將開啟最後反攻，范國宸、董子恩連續安打並利用暴投攻佔二、三壘，戴培峰代打獲得故意保送形成滿壘，林哲瑄建功，掃出左外野深遠二壘安打，帶回2分，反超為4比3，隨後再敲高飛犧牲打攻下1分，拉開至5比3。龍隊換上張鈞守止血。

悍將李東洺先發4.1局，被敲3安打，有6次保送，奪3次三振，失3分。藍愷青中繼1.2局、游霆崴中繼1局、賴智垣中繼1局，都無失分，富藍戈9局下登板守住勝利。