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貝茲身體好轉有望26日復出　總教練樂觀：充滿希望

▲▼ 道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）
▲ 道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）於24日（日本時間 25 日）在天使球場接受媒體訪問，談到內野手貝茲（Mookie Betts）的健康狀況。他表示，貝茲的身體狀況正在好轉，並預計將於 25 日（台灣時間 26 日）在對戰天使隊的春訓比賽中復出。

儘管貝茲當天依然未列入先發名單，且更衣室內沒有他的個人物品，但羅伯斯透露，貝茲已在道奇體育場完成了完整訓練課表。他說，「今天和穆奇談過後，讓我對他的狀況充滿希望。他今天能夠完成全部訓練，這是很大的進展。」

貝茲因身體不適，缺席了 18、19 日在東京巨蛋與小熊隊的開幕系列賽，並在賽事途中提前返回美國。他原定於 23 日（台灣時間 24 日）對戰天使隊時復出，擔任先發二棒游擊手，但最終臨時退出。

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貝茲日前受訪時透露，醫院檢查結果顯示「一切正常」，但由於進食後仍會嘔吐，目前主要靠高蛋白奶昔補充營養。他的體重從 175 磅（約 79.4 公斤）驟降至 157 磅（約 71.2 公斤），減少了 18 磅（約 8.2 公斤）。

關鍵字： 道奇隊貝茲羅伯斯春訓健康

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