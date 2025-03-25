領航猿BCL資格賽2度延長險勝　盧峻翔4線作戰仍飆20分

▲桃園璞園領航猿在BCL東亞區資格賽首戰險勝，盧峻翔貢獻20分。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

上周末剛在P.LEAGUE+鎖定例行賽第1的桃園璞園領航猿，24日晚間在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽登場，首戰對上地主馬來西亞森美蘭金群利金鹿，歷經兩度延長激戰，最終以98比95驚險奪勝，成功拿下分組首勝。

由國際籃球總會（FIBA）主辦的首屆BCL Asia東亞區資格賽，共有8隊參賽，分為A、B兩組進行循環賽，兩組前2名能晉級4強，挺進決賽的兩隊將取得正賽資格。台灣由領航猿與TPBL新北國王參賽，但依規定最終僅能有一隊代表國家晉級BCL Asia正式賽事。

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周末剛打完PLG例行賽的領航猿馬不停蹄飛往馬來西亞應戰，雖賽程緊湊、體能備受考驗，但在瓊斯與布依德「雙洋將」領軍下，上半場即取得雙位數領先，帶著46比34進入下半場。

▲領航猿瓊斯繳出24分、12籃板的雙十數據。（圖／領航猿提供）

未料對手在第4節大舉反撲，甚至反超比數。危急之際，「夜王」盧峻翔在終場前14.8秒命中關鍵勾射，扳平比數將比賽拖入延長。首度延長領航猿錯失領先機會，對手則連進兩記三分，雙方再度進入第2次延長。

最終在2度延長賽中，盧峻翔與瓊斯先後飆進外線，加上葛拉漢終場前8.2秒的致勝一擊，領航猿才驚險以3分之差奪下勝利，在BCL東亞區資格賽中成功「開胡」。

領航猿本場團隊命中率跌到36.9%，整體進攻表現略顯掙扎，但瓊斯仍繳出24分、12籃板的雙十數據，布依德與盧峻翔也各自貢獻20分，成為球隊得分主力。

值得一提的是，盧峻翔近來身兼多線任務，接連參與P.LEAGUE+、東亞超級聯賽、亞洲盃男籃資格賽與BCL Asia等賽事，且場場擔綱先發，體能負擔沉重，不過他此戰仍維持43.7%的命中率，美中不足的是發生6次失誤。

▲盧峻翔4線作戰。（圖／領航猿提供）