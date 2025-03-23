中職比賽用球「大小顆」？王建民：未聽選手反映　縫線確實有落差

▲中職投手爆料用球品質不一 王建民回應。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將張奕等投手反映中職比賽用球品質不一，包括球可能大小顆，縫線粗細、重量不同等現象。對此中信兄弟投手教練王建民表示，是沒有聽到選手反映有大小顆或是輕重不一樣的狀況，但縫線確實難免會有些不同。

張奕今天受訪意外揭露長期存在於中職的問題——比賽用球品質不一。他表示，這不是今年才出現的情況，而是自從回到中職後一直都能感受到。

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據他觀察，不只是自己，許多選手都有相同的感覺，私下也有討論這個現象。 「比賽用球大小不一，有時候重量不同，這對投手來說需要特別去適應。」張奕說，「當你習慣某顆球的手感後，突然換了一顆大小不同的球，就會影響投球的穩定性。有些球特別輕，有些則偏重，如果太難適應的話，我就會選擇直接換球。」

幾名投手認同他所說，確實容易出現大小顆的狀況，反觀國際賽的比賽用球較為一致，落差沒有這麼大。

對此，王建民表示，是沒有特別聽到投手反映球有大小顆、或是球輕重不同，「但縫線粗細可能是用手縫，每一球難免會不太一樣。」他也透露，自己旅美時期也曾遇到比賽用球品質沒有很穩定的狀況，「有時打出去的球，可能會變形。」

一名兄弟本土投手也表示，只要打得夠紮實，基本上都有遇過球的變形狀況，縫線不一也很常見，但基本上沒有太大影響，「像是日本投手，可能每投一顆就會換，國際賽則都是新球，感覺上應該就會沒有太大差別。」

