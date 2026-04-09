運動雲

>

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

大谷翔平9日在道奇對藍鳥之戰，以第一棒、指定打擊兼投手身分二刀流先發，投球繳出6局被敲4安、失1分的優質先發，打擊端首局首打席也選到保送，將連續上壘場次推進到43場，再度展現攻守兩端的高水準表現。

不過，隨著他特殊的二刀流調度模式，也讓「局間準備時間是否過長」成為外界討論焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《Dodgers Nation》艾斯皮納爾（Nelson Espinal）報導指出，大谷的超凡天賦無庸置疑，但並非所有球迷都能完全接受這樣的特殊安排。

他表示：「並不是所有棒球迷都在稱讚他的才華，並且耐心地看待這件事。」報導也進一步點出，大谷身為二刀流球員，在實戰中確實享有某種程度上的「額外時間」。

爭議核心在於，大谷於攻守轉換期間所需的準備時間，明顯不同於一般球員；無論是剛結束投球後立即走上打擊區，或是以壘上跑者身分結束進攻後，還得先完成投手熱身再登板，整體節奏都比一般選手更為複雜。

報導提及，裁判團會在自身裁量權範圍內，允許大谷獲得額外準備時間，而這樣的安排在其他球隊眼中，難免被解讀為不夠公平。

此役比賽中，藍鳥球星史普林格（George Springer）就在大谷進行投手熱身時，向裁判表達對局間等待時間過長的不滿，相關畫面也在網路上迅速流傳；報導形容，這起事件「引發了新的討論，質疑這位日本明星球員所獲得的寬限時間是否過長」。

不過，也有聲音替大谷緩頰，曾在FOX MLB轉播中擔任球評的前大聯盟裁判卡爾森（Mark Carlson）就公開力挺大谷，強調裁判的做法並無不妥。

他表示：「尤其如果這是為了避免受傷，裁判團給大谷時間，完全是正當的權利；依照裁判團的裁量，確保投球所需的適當時間，本來就是被允許的。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威連2天出賽今拆彈成功　1.1局完美救援但太空人遭洛磯橫掃

鄧愷威連2天出賽今拆彈成功　1.1局完美救援但太空人遭洛磯橫掃

鄭世忠證實請辭運動部次長！稱階段性任務已完成、將回歸國體

鄭世忠證實請辭運動部次長！稱階段性任務已完成、將回歸國體

徐若熙挨轟失唯一1分惜敗　軟銀監督：那是一顆很難打的內角球

徐若熙挨轟失唯一1分惜敗　軟銀監督：那是一顆很難打的內角球

大谷翔平優質先發無關勝敗　道奇牛棚失守3比4遭藍鳥逆轉

大谷翔平優質先發無關勝敗　道奇牛棚失守3比4遭藍鳥逆轉

大聯盟名記看好徐若熙未來挑戰MLB　「速球搭指叉」具高層級競爭力

大聯盟名記看好徐若熙未來挑戰MLB　「速球搭指叉」具高層級競爭力

大谷翔平追平鈴木一朗超神紀錄　但道奇遭藍鳥逆轉止5連勝

大谷翔平追平鈴木一朗超神紀錄　但道奇遭藍鳥逆轉止5連勝

對徐若熙安打「有點幸運」　林安可坦言兩人很內向沒有太多交流

對徐若熙安打「有點幸運」　林安可坦言兩人很內向沒有太多交流

與大谷翔平對決不好玩！　史普林格讚：他絕對是聯盟最頂尖球員之一

與大谷翔平對決不好玩！　史普林格讚：他絕對是聯盟最頂尖球員之一

華麗登場成話題卻喊卡！後藤光尊認「沒招了」：新庄剛志不能比

華麗登場成話題卻喊卡！後藤光尊認「沒招了」：新庄剛志不能比

道奇全隊「MR」帽藏暖意　大谷翔平聲援喪父羅哈斯：希望全隊支持他

道奇全隊「MR」帽藏暖意　大谷翔平聲援喪父羅哈斯：希望全隊支持他

【淪詐團車手】21歲啦啦隊甜心 素顏上法院慘賠！

熱門新聞

鄧愷威連2天出賽今拆彈成功　1.1局完美救援但太空人遭洛磯橫掃

鄭世忠證實請辭運動部次長！稱階段性任務已完成、將回歸國體

徐若熙挨轟失唯一1分惜敗　軟銀監督：那是一顆很難打的內角球

大谷翔平優質先發無關勝敗　道奇牛棚失守3比4遭藍鳥逆轉

大聯盟名記看好徐若熙未來挑戰MLB　「速球搭指叉」具高層級競爭力

大谷翔平追平鈴木一朗超神紀錄　但道奇遭藍鳥逆轉止5連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威連2天出賽拆彈成功

2鄭世忠證實請辭次長　將回歸國體

3徐若熙挨轟失唯一1分　小久保回應了

4大谷翔平6局失1分優質先發無關勝敗

5大聯盟名記看好徐若熙未來挑戰MLB

最新新聞

1坦圖準備踏上尼克主場：不期待

2美媒怒轟天使制服組：已不能再容忍

3WBC被出征　伊藤大海：我刻意看留言

4戚又仁16強落敗　周天成對手退賽晉8強

5大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

女球迷控遭性別羞辱！　蔡其昌已緊急聯繫球團：追查男子身分

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

【挑戰8.88秒能免單】家庭聚餐吃2萬+...弟弟按下瞬間全場傻眼

【國道逆向狂飆】22歲騎士爬貨車！ 爆拉扯司機傻眼

李多慧拒絕「韓國球團挖角」　 曝原因：我真的喜歡在台灣工作

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

【手機差點噴飛XD】婚禮浪漫橋段真的太「炸」了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366