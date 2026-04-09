大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

大谷翔平9日在道奇對藍鳥之戰，以第一棒、指定打擊兼投手身分二刀流先發，投球繳出6局被敲4安、失1分的優質先發，打擊端首局首打席也選到保送，將連續上壘場次推進到43場，再度展現攻守兩端的高水準表現。

不過，隨著他特殊的二刀流調度模式，也讓「局間準備時間是否過長」成為外界討論焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《Dodgers Nation》艾斯皮納爾（Nelson Espinal）報導指出，大谷的超凡天賦無庸置疑，但並非所有球迷都能完全接受這樣的特殊安排。

他表示：「並不是所有棒球迷都在稱讚他的才華，並且耐心地看待這件事。」報導也進一步點出，大谷身為二刀流球員，在實戰中確實享有某種程度上的「額外時間」。

爭議核心在於，大谷於攻守轉換期間所需的準備時間，明顯不同於一般球員；無論是剛結束投球後立即走上打擊區，或是以壘上跑者身分結束進攻後，還得先完成投手熱身再登板，整體節奏都比一般選手更為複雜。

報導提及，裁判團會在自身裁量權範圍內，允許大谷獲得額外準備時間，而這樣的安排在其他球隊眼中，難免被解讀為不夠公平。

此役比賽中，藍鳥球星史普林格（George Springer）就在大谷進行投手熱身時，向裁判表達對局間等待時間過長的不滿，相關畫面也在網路上迅速流傳；報導形容，這起事件「引發了新的討論，質疑這位日本明星球員所獲得的寬限時間是否過長」。

不過，也有聲音替大谷緩頰，曾在FOX MLB轉播中擔任球評的前大聯盟裁判卡爾森（Mark Carlson）就公開力挺大谷，強調裁判的做法並無不妥。

他表示：「尤其如果這是為了避免受傷，裁判團給大谷時間，完全是正當的權利；依照裁判團的裁量，確保投球所需的適當時間，本來就是被允許的。」