日本傳奇B-Girl Ami、韓國常勝軍FE聯手孫振選拔最強舞者　6/6決戰兒童新樂園

▲2026Red Bull BC One即將開戰，台灣大賽將於6月6日移師臺北市立兒童新樂園盛大登場。（Red Bull提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

霹靂舞最高殿堂再度發出召集令！2026 Red Bull BC One 即將開戰，今年台灣大賽將於6月6日移師臺北市立兒童新樂園在晚間盛大登場，除集結台灣頂尖舞者，爭奪飛往加拿大多倫多參與世界總決賽的門票，當天也將邀請到勇奪奧運金牌，並曾兩度拿下Red Bull BC One世界決賽女子組冠軍的「B-Girl Ami」；和近年Red Bull BC One韓國大賽男子組常勝軍 「B-Boy FE」，以及台灣霹靂舞一哥 B-Boy Quake孫振擔任評審，共同選出今年度最強B-Boy和B-Girl。

賽事早鳥票將於9日晚間7點於ibon系統正式開賣，售價NTD$450 ，限量販售至4月16日止，邀請全台潮流與霹靂舞愛好者熱血見證。

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要站上6月6日的台灣大賽決賽舞台，必先經過激烈的海選考驗。今年海選將於5月16日舉行，現已開放全台B-Boy與B-Girl各路好手報名海選，爭奪晉級台灣決賽的資格。此外，本次海選邀請到三位重量級舞者擔任評審，包含：於114年全運會勇奪雙冠的B-Girl JIA LI楊加力、台灣霹靂舞指標性人物B-Boy Quake孫振，以及B-Boy Chen Chen姚璇辰，共同選拔出實力堅強的晉級名單。

今年決賽評審陣容更具備高度國際視野，重磅邀請到2024年奪下奧運金牌、同時也是2018與2023年Red Bull BC One 世界冠軍的日本傳奇舞者B-Girl Ami親臨台灣。此外，連續在2023和2024年拿下Red Bull BC One韓國大賽的男子組冠軍B-Boy FE也將來台。兩位國際級好手將與台灣霹靂舞一哥B-Boy Quake孫振，組成決賽評審團，將以最高標準決選今年的台灣男女冠軍，入場觀眾更將有機會一睹評審團的精湛演出，為頂尖舞者齊聚的大賽再添亮點。

▲奧運史上首位霹靂舞金牌得主、同時也是兩屆Red Bull BC One 世界冠軍的B-Girl Ami 將擔任台灣大賽決賽評審。（Red Bull提供）

Red Bull BC One 自 2004 年舉辦至今，其冠軍頭銜是全球霹靂舞者的最高個人榮耀。賽事不僅考驗短時

間內的技術爆發與身體素質，更重視舞者展現的個人真實風格。



演出日期： 2026年6月6日(六)

演出時間： 18:00 (實際演出時間以現場公告為準)

演出地點： 臺北市立兒童新樂園 (臺北市士林區承德路五段 55 號)

售票系統： 全台 7-11 ibon 機台及 ibon 線上售票系統

票價資訊： 全區座席自由入座

早鳥票： $450（4月9日 19:00 至 4月16日 23:59 限量販售）

一般票： $600（4月17日 12:00 正式起售）