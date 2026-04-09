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戰鬥陀螺爆發！　阿提諾轟22分15籃板7助攻助領航猿BCL首勝

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿9日迎接BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽首戰，與同組的新北國王同樣在香港客場交手南華，此戰領航猿一路落後陷入苦戰，但靠著「戰鬥陀螺」阿提諾爆發繳出22分、15籃板、7助攻全能表現，最終領航猿以79比76擊敗香港南華，戲劇性收下首勝。

身為PLG職籃上季總冠軍的領航猿，此次再度獲得BCL參賽入場券，與同樣來自台灣的TPBL職籃衛冕軍新北國王，以及香港南華、蒙古職籃烏蘭巴托野馬同在B組。

領航猿上屆BCL在東亞區資格賽拿下亞軍，但晉級最終正賽後則在8強飲恨止步，先前EASL東超聯賽再度屈居亞軍後，團隊也將BCL視為後續重點賽事，希望力拚佳績。

不過今日首戰，領航猿在香港客場手感低迷，加上哨音明顯有利於地主隊，半場打完領航猿以42比48陷入落後。

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但下半場領航猿除了阿提諾、伯朗以及米爾納3洋將發威外，幾名本土主力如盧峻翔、關達祐以及白曜誠終於開始有所建樹，加上阿提諾末節一夫當關，關鍵時刻不僅強攻得手，更在防守端蓋下對手關鍵一擊，最終幫助領航猿以3分之差險勝。

領航猿此戰3洋將佔據球隊大半得分，除了阿提諾繳出22分、15籃板、7助攻，伯朗攻下17分、5籃板，米爾納則有14分進帳，至於本土一哥盧峻翔則僅有9分進帳。

領航猿總教練卡米諾斯表示，「上半場球隊表現欠佳，出現了高達15次失誤，且在籃板控制上出了大問題，讓南華隊拿到10分的二波進攻得分，導致比賽節奏被對方掌控。」

「中場休息時，要求球員必須適應對手的高壓強度。第三節球隊展現了拼勁，成功控制住籃板並大幅減少失誤，這讓他們能發動快攻並追回比分。第四節兩隊得分僅15比11，是一場非常激烈的身體對抗。」

米爾納則認為「這是一場從頭到尾都非常艱難的戰鬥。關鍵在於全隊達成共識，要在下半場提高防守強度與溝通。他強調只要控制好失誤與籃板，進攻端的表現自然會隨之而來。」

關鍵字： 領航猿BCL阿提諾伯朗米爾納卡米諾斯盧峻翔

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