活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

▲陳谷豐先生。（圖／全民羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

第54屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今年寫下破紀錄的5884人參賽，人潮擠爆台北體育館，大家以球會友，勝負之外，更多的是難得的友誼與交流，尤其是80歲組的參賽者，格外珍惜每年來到台灣參賽的相聚機會，因為清晨盃對他們來說，是老友相見的最佳平台。

來自日本的久保田義典，今年83歲，是第四次參加清晨盃，當初參賽是因為俱樂部裡的隊友引薦，後來就愛上了來台參賽的感覺，他笑說：「打球可以健康，又能認識很多人，最重要的是，台灣的東西很好吃，每年我都會訂芒果寄回日本去。」

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久保田感受更深的，還有台灣人的人情味，他回想，曾經有次搭公車一時沒能繳費，馬上就有年輕女孩協助投幣，又有一次，一下找不到住宿的飯店，站在路邊看地圖，隨即就有中學生模樣的年輕人帶路，還帶到飯店大廳，因為這些親身經歷，讓他愛上台灣，更期待每年來到清晨盃。

▲久保田義典先生。（圖／全民羽協提供）

86歲的田中康二，與清晨盃的淵源更深，他62歲就開始參賽，除了SARS與新冠疫情的兩年，他年年報到，中學校長退休的他，幾乎每年參賽都能帶回獎牌，但他笑說，喜歡清晨盃是因為比賽氛圍，「大家都很開心，日本比較重視勝負。」

▲田中康二先生。（圖／全民羽協提供）

「來到台灣，感受大家的親切，每年都期待能來，因為可以見到老朋友。」田中康二回憶，之前因為清晨盃認識許多朋友，包括百歲人瑞「老頑童」林友茂，大家還會相約四處旅遊，他特別珍惜清晨盃牽起的緣分，「雖然語言不通，但因為羽球，讓大家可以聚在一起。」

現年85歲的陳谷豐，參加清晨盃多年，除了單打，還打過夫妻檔、父子檔，還有清晨盃獨有的3P組，他回憶過去清晨盃一人最多可報名三項，但現在因為參賽人數太多，限縮只能報兩組，他笑說：「以前可以拿三面金牌很厲害，我就拿過。」

對陳谷豐來說，每年參加清晨盃都是來感受打羽球的快樂，以及跟老友相聚的喜悅，「我們這個年紀，勝負不重要，最重要是快樂。」他也向羽壇老前輩吳炳炎看齊，期許自己能一直打羽球，他笑說：「學習前輩所說，不是在球場，就是在去球場的路上。」

