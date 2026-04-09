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天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

▲史蒂文森（Robert Stephenson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史蒂文森（Robert Stephenson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使9日宣布，後援右投史蒂文森（Robert Stephenson）將接受右手肘韌帶與屈肌腱修復手術，確定本季整季報銷；史蒂文森原在春訓期間因右手肘發炎，被放進60天傷兵名單，如今確定提前關機，也讓天使再添一筆沉重負擔。

史蒂文森在2023年休賽季以自由球員身分加盟天使，當時他效力海盜與光芒，合計出賽60場，拿下3勝、15次中繼成功、1次救援成功，防禦率3.10，表現相當亮眼。

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天使隨後端出3年總額3300萬美元合約網羅，但他隔年就因接受TJ手術整季報銷，至今在天使僅有上季12場出賽紀錄，投資效益明顯不如預期。

不只史蒂文森，天使近年多筆大型補強也接連失靈，內野手倫登（Anthony Rendon）自2020年起簽下7年總額2億4500萬美元鉅約後，長期受到傷勢困擾，始終無法穩定貢獻，已無法成為戰力。

另在去年休賽季，天使透過與主力外野手沃德（Taylor Ward）的交易，從金鶯換來投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），但後者也在開季前就進入傷兵名單，讓球隊補強再次出現反效果，球迷不滿情緒持續升高。

天使專門媒體《Halo Hangout》也對此重砲抨擊，直言：「雖然天使握有2027年的合約選擇權，但這次受傷幾乎已宣告史蒂文森在洛杉磯的生涯走到盡頭。」

該媒體進一步指出：「洛杉磯等於花了這麼大一筆錢，卻只換來史蒂文森極其有限的後援出賽；米納西安（Perry Minasian）與天使制服組這樣的愚蠢操作，已經不能再被容忍。」

《Halo Hangout》最後更把矛頭直接指向總管，怒批：「自從來到安那罕以來，米納西安已經浪費了數不清的機會，實際上早已走向離開球團的命運；天使這次再次失策，恐怕將成為米納西安遭到解任的導火線。」

關鍵字： 洛杉磯天使、棒球、MLB

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