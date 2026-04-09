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陳玟卉全大運雙破全國紀錄奪金　舉重新星陳冠伶也摘金

▲台灣師大陳玟卉在全大運舉重女子公開組69公斤級雙破全國紀錄摘金。（圖／全大運執委會提供）

▲台灣師大陳玟卉在全大運舉重女子公開組69公斤級雙破全國紀錄摘金。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺灣師大陳玟卉9日出賽115年全國大專校院舉重公開女子組69公斤級決賽，以抓舉108公斤、挺舉130公斤，總和238公斤奪金。值得一提的是，陳玟卉抓舉3把及總和都刷新自己去年締造的全國紀錄，接下來要在5月亞錦賽力拼再舉起更重的重量。

國際舉重總會於2025年6月起全面調整量級，曾比過64、71、76公斤級的陳玟卉轉而專注在69公斤級，並在8月全國總統盃舉重錦標賽寫下抓舉100公斤、挺舉132公斤，總和232公斤紀錄，同年10月還在世錦賽拿到挺舉銅牌。

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今天陳玟卉抓舉就先開出會破紀錄的102公斤，接下來105公斤、108公斤也都順利舉起；挺舉則從130公斤開始，儘管第二把135公斤失利，但陳玟卉認為再加重也還可以負荷，可惜第三把137公斤舉起後，下台又被改判失敗，無緣三項一起破全國。

▲台灣師大陳玟卉在全大運舉重女子公開組69公斤級雙破全國紀錄摘金。（圖／全大運執委會提供）

▲陳玟卉。（圖／全大運辦公室提供）

「我覺得抓舉其實是還滿滿意的，但挺舉可能就是稍微差了一點點，就是在細節上沒有處理好，跟預期的有一點落差。」陳玟卉坦言，挺舉最後失敗，沒能一次刷新三項紀錄確實可惜，但也藉此檢視這段訓練期間的問題。

她表示，今年備戰過程中，其實挺舉的訓練反而比較完整，但由於抓舉原本就相對較不擅長。今天抓舉表現突破後，情緒一度高漲，影響後續調整節奏，「抓舉完的亢奮感有點拉不回來，反而在挺舉時沒有辦法馬上把狀態重新整理好。」

不過作為亞錦賽及名古屋亞運的前哨戰，陳玟卉認為整體表現還是可圈可點。特別是她在量級調整過後，在69公斤級適應得還不錯，她說：「這個量級對我來說比較舒適，比起之前比到76公斤級，當時整體身體素質與發揮都沒辦法得心應手。」

▲台灣師大陳玟卉在全大運舉重女子公開組69公斤級雙破全國紀錄摘金。（圖／全大運執委會提供）

▲陳玟卉在全大運舉重女子公開組69公斤級雙破全國紀錄摘金。（圖／全大運執委會提供）

調整量級後，陳玟卉也持續加強基礎力量，希望能帶動整體成績再往上。展望5月在印度舉辦的亞錦賽，她也期盼再次挑戰這次沒成功舉起的重量，甚至提升整體表現。

而舉重新星陳冠伶今天代表清華大學出戰公開女子組58公斤級，最終以抓舉91公斤、挺舉118公斤，總和209公斤拿下金牌。

▲清華大學陳冠伶在全大運舉重公開女子組58公斤級摘金。（圖／全大運辦公室提供）

▲清華大學陳冠伶在全大運舉重公開女子組58公斤級摘金。（圖／全大運辦公室提供）

年僅20歲的她，去年才開始挑戰成人層級賽事，經過一年洗禮，她認為自己還需要再提升穩定性，且在58公斤級要站上國際前三還有距離。

不過對於5月的亞錦賽，她也期待跟各國好手比拚，期許自己能更進步，目標拿下前三名，再於6月名古屋亞運決選爭取亞運門票。

▲清華大學陳冠伶在全大運舉重公開女子組58公斤級摘金。（圖／全大運辦公室提供）

▲清華大學陳冠伶在全大運舉重公開女子組58公斤級摘金。（圖／全大運辦公室提供）

關鍵字： 舉重陳玟卉陳冠伶全大專亞錦賽

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