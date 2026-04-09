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亞錦賽混雙史詩級突破！兩組台將首度攜手挺進8強　全英冠軍葉詹配苦戰憾負日本

▲台北羽球公開賽，楊博軒、胡綾芳。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲楊博軒、胡綾芳。（圖／羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞洲羽球錦標賽混雙項目9日16強賽台灣有3組人馬分頭出戰，楊博軒／胡綾芳面對世界排名第14的中國組合程星／張馳上演讓一追二逆轉秀，另一組陳政寬／許尹鏸面對馬來西亞吳塤閥／賴潔敏同樣上演逆轉秀，雙雙挺進8強，創下亞錦賽史上首度有兩組混雙台將同時挺進8強的新里程碑，比較可惜的是新科全英冠軍葉宏蔚／詹又蓁，面對日本組合渡邊勇大／田口真彩，苦戰兩局仍以19比21、22比24落敗，抱憾提前在16強就出局。

世界排名第28的楊博軒／胡綾芳，今日面對實力強勁的中國組合程星／張馳，首局楊胡配在14比7領先下，竟被對方連拿13分慘遭逆轉，以15比21先失一局。

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次局楊胡配迅速重整旗鼓，在克服4比8落後後，以21比15扳回一城。決勝局，雙方戰至19比19極度膠著，雖然中國組合率先取得賽末點，但楊胡配展現驚人韌性，接連化解2個賽末點，最終耗時67分鐘，以24比22驚險完成大逆轉，挺進8強。

另一場則由世界排名第27的陳政寬／許尹鏸，對上大會第8種子、世界排名第11的馬來西亞名將組合吳塤閥／賴潔敏，首局陳政寬／許尹鏸雖然很快以10比21丟掉，但次局起兩人發揮出色，以21比15扳平，第三局再接再厲，以21比16爆冷擊敗強敵，全程僅費時45分鐘便收下8強門票。

過去台灣混雙在亞錦賽的表現較為沉寂，自2012年亞錦賽擴增為32籤以來，除了2014年陳宏麟／程文欣以及2023年張課琦／李芷蓁外，近12年來僅有兩度晉級8強的紀錄，沒想到今年台將一舉在16強戰中突圍，兩組人馬同步晉級。

遺憾的是，近期狀況火熱的全英賽混雙冠軍葉宏蔚／詹又蓁，今日在16強戰中對上日本渡邊勇大／田口真彩，雖然葉詹配力拚至最後一刻，仍以19比21、22比24落敗，無緣加入其他兩組混雙。

▲台灣混雙葉宏蔚／詹又蓁。（圖／羽球協會提供）

▲混雙葉宏蔚／詹又蓁。（圖／羽協提供）

關鍵字： 羽球亞洲錦標賽混雙

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