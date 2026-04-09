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清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

▲清晨盃羽球錦標賽昨日發生一起緊急醫療救援事件。1名年約50多歲的男性選手在比賽結束後，於休息區突然身體不適倒。（圖／主辦單位提供）

▲清晨盃羽球錦標賽昨日發生一起緊急醫療救援事件。1名年約50多歲的男性選手在比賽結束後，於休息區突然身體不適倒。（圖／大會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

正在台北體育館舉行的「第54屆世界清晨盃羽球錦標賽」，昨日發生一起緊急醫療救援事件。1名年約50多歲的男性選手在比賽結束後，於休息區突然身體不適倒地。所幸在現場熱心球友、消防救護人員與賽會防護團隊的通力合作下，成功完成現場急救，目前該名選手狀況已趨於穩定。

昨日事發當時，患者呈現心肺功能停止（OHCA）跡象。任職於新北市政府消防局緊急救護科的邱股長恰巧在場，第一時間評估後立即實施心肺復甦術（CPR），並迅速通報賽會醫療體系。

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現場值勤的台北市立大學防護人員向苡蓁、曾凱崴及李欣蓉隨即攜帶AED（自動體外心臟電擊去顫器）趕抵現場。在實施高品質CPR並經過1次電擊處置後，患者成功恢復自主呼吸與初步生命徵象。隨後由台北市政府消防局救護車接手，送往台北市立國泰醫院進行後續治療。

作為參賽人數高達5884位的指標性賽事，清晨盃主辦單位長期將「賽事安全」納入核心規劃。此次突發狀況的成功救治，主要歸功於主辦單位建立的標準化應變流程，賽會與北市大深度合作，於各區域配置具備EMT-1資格的運動防護人員，確保第一線救護行動，除此之外場館各樓層均設有AED設備，讓防護人員能在最短時間內取得器材，並規劃完善的緊急救護動線，確保現場處置能與外部119系統高效銜接。

對於此次突發事件，清晨盃主辦單位表示：「我們舉辦比賽的初衷是推廣全民運動，而選手的健康與安全是主辦單位最重要的責任。昨日的突發狀況，驗證了賽會醫療應變機制的實效性。」

主辦單位同時向第一時間投入搶救的邱姓隊友及北市大防護團隊表示深切感謝，並對於後續救護團隊的專業銜接致上敬意。

根據最新消息，該名選手經送醫治療後，目前狀況穩定。主辦單位也藉此提醒所有參賽選手，運動時應隨時留意個人身體狀況，若有不適應立即停止活動並尋求協助。未來清晨盃將持續優化防護體系，致力於提供全球羽球愛好者一個安全的高品質運動平台。

關鍵字： 清晨盃羽球賽急救CPRAED

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