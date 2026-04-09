女籃天后約內斯庫北京見面會大啖美食　Sabrina 4代簽名鞋首曝光

▲WNBA明星神射後衛「Sabrina」約內斯庫，中國行北京站正式曝光個人第4代簽名球鞋。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／北京報導

WNBA紐約自由人明星神射後衛「Sabrina」約內斯庫（Sabrina Ionescu），9日持續此次中國行北京站活動，應代言品牌Nike之邀，進行球迷見面會，約內斯庫也和「愛相隨」的老公現場大啖美食。另外，過去1到3代簽名鞋都在球鞋圈獲得實戰性能高度評價，約內斯庫個人專屬Sabrina 4代簽名鞋也在今日正式曝光，預計7月將在全球發售。

約內斯庫今日進行北京行最終日行程，上午除了一系列書法、製作香囊等文化體驗外，也和昨日「學徒計畫」選出的兩名學員進行訓練。

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▲約內斯庫今日在球迷見面會上，與老公一同品嚐中國美食。（圖／記者杜奕君攝）

今日下午約內斯庫則前進五棵松體育館附近的品牌實體店，與眾多忠實球迷粉絲進行見面會，即便天公不作美下起小雨，但粉絲熱情依舊不減，吸引眾多球迷駐足等候，希望一見女籃天后風采。

約內斯庫在見面會開始後，也特別品嚐了小球迷所準備的一系列美食，包括「驢打滾」、「糖葫蘆」、「北冰洋」等特色小吃與飲品，和丈夫葛拉蘇（Hroniss Grasu）一同品嘗美食。

另外，約內斯庫也針對球迷提問，強調希望大家要堅持自己的夢想，另外約內斯庫也為此次學徒計畫獲選的兩名清華附中選手頒發證書與簽名球鞋。

▲「Sabrina」約內斯庫（Sabrina Ionescu）個人第4代簽名鞋首度全球曝光。（圖／記者杜奕君攝）

約內斯庫也強調，「連續兩年來到中國，此次首度造訪北京，一切都讓我感覺很棒，昨天我吃了火鍋、烤鴨，在天壇學習打太極拳，今天則練習書法寫了『馬上就贏』，這裡的一切都讓我很開心，甚至也思考，未來我的鞋款將會推出中國版本配色，這點我正在和團隊思考中。」

此次約內斯庫中國行，重頭戲也曝光了個人的Sabrina 4代球鞋，此次也特別隨行來到北京的Nike高級產品經理伍卓芙（Emma Woodruﬀ）就特別強調，「約內斯庫希望『Don’t fix what’s not broken』（意指：沒壞就別修），因此第4代簽名球鞋仍延續前3代設計理念。」

最大的特點就是針對約內斯庫要求的強大球鞋抓地力，因此外底紋路以 Sabrina 名字字首「S」為靈感發，此外，包括前掌搭載Zoom Air氣墊，中底採用Cushlon 3.0發泡材質，並加入全新 TPU FlyPlate科技，強化鞋身支撐與穩定性。

另外，在鞋面設計上，靈感也取材兩大「神鞋」G.T. Cut 1、Kobe 6，其中G.T. Cut 1的鞋面材質以及Kobe 6的鞋舌透氣孔洞設計，都希望在包覆性以及鞋面透氣性上，取得良好平衡。

▲約內斯庫今日進行球迷見面會，老公葛拉蘇也一同上台。（圖／記者杜奕君攝）