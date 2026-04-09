古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

▲古林睿煬。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）



記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士今（9日）踢館東北樂天金鷲，臺灣好手古林睿煬與宋家豪輪番登板，雙方皆展現極佳的壓制力，都繳出後援1局送出2次三振、無失分的完美內容；最終火腿以4比2帶走勝利，古林睿煬更順利進帳旅日生涯首個中繼點。

7局上半樂天金鷲處於1比4落後時，選擇推派宋家豪登板止血，宋家豪上陣後面對火腿打線連續祭出兩次三振，解決野村佑希與田宮裕涼，隨後再讓矢澤宏太擊出游擊方向滾地球刺殺出局。

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總計宋家豪僅耗費11顆球便完成3上3下，最快球速達148公里，這不僅是他連續第3場出賽未失分，賽後防禦率更進一步下修至1.59的優異水準。

隨後7局下半，日本火腿換上古林睿煬後援，面對樂天打線的反撲企圖，古林睿煬首打席先讓小鄉裕哉擊出游擊滾地球出局，接著憑藉剛猛球威，接連三振掉安田與小深田大翔，同樣以乾淨俐落的3上3下瓦解對手攻勢。

此役古林睿煬主投1局耗費12球，最快球速同樣來到148公里，賽後防禦率降至2.45，成功為球隊守住領先優勢，順利解鎖個人日職生涯的首個中繼點。

回顧全場賽況，樂天金鷲於首局靠著伊藤裕季也的高飛犧牲打先馳得點；然而戰局於6局上半發生關鍵翻轉，火腿打線憑藉重砲清宮幸太郎轟出逆轉戰局的3分打點全壘打（本季第5轟），帶動球隊單局灌進4分奠定勝基。

火腿隊先發投手加藤貴之今日主投5局僅失1分，在打線火力支援與牛棚陣容的堅強守成下，順利收下本季第2勝；儘管樂天金鷲於9局下半努力追回1分，最終仍難挽頹勢，由日本火腿4比2帶走本場比賽勝利。