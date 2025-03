剛動完韌帶手術！光芒王牌麥克拉納漢手臂再傷　開幕戰先發恐告吹

▲光芒左投麥克拉納漢熱身賽意外受傷。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

原訂在台灣時間29日擔任開幕戰先發的光芒王牌左投麥克拉納漢(Shane McClanahan),今(23)日於熱身賽投球時突然露出痛苦表情,隨即主動示意退場,讓球隊與球迷相當憂心。賽後總教練凱許(Kevin Cash)透露,他的左側肱三頭肌受傷,恐錯過開幕戰。

現年27歲的麥克拉納漢,去年因接受韌帶置換手術(Tommy John)整季報銷。今日比賽中,他在一次投球後立即抓住左臂,手臂自然下垂靠在身側,從畫面來看情況並不樂觀。

#Rays ace Shane McClanahan just left this game accompanied by head trainer Joe Benge. Here’s video of his final pitch, showing some serious discomfort. He immediately signaled toward the dugout. Will update when I know more. pic.twitter.com/dnhY8KPBTV