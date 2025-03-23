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剛動完韌帶手術！光芒王牌麥克拉納漢手臂再傷　開幕戰先發恐告吹

▲▼光芒左投麥克拉納漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒左投麥克拉納漢熱身賽意外受傷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

原訂在台灣時間29日擔任開幕戰先發的光芒王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan），今（23）日於熱身賽投球時突然露出痛苦表情，隨即主動示意退場，讓球隊與球迷相當憂心。賽後總教練凱許（Kevin Cash）透露，他的左側肱三頭肌受傷，恐錯過開幕戰。

現年27歲的麥克拉納漢，去年因接受韌帶置換手術（Tommy John）整季報銷。今日比賽中，他在一次投球後立即抓住左臂，手臂自然下垂靠在身側，從畫面來看情況並不樂觀。

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凱許表示，麥克拉納漢的傷勢出現在左側肱三頭肌，目前已安排他於明日接受進一步檢查，以確認詳細傷情。

動刀前，麥克拉納漢表現亮眼，2023年繳出11勝2敗、防禦率3.29、WHIP 1.18、121次三振的成績，生涯至今累積33勝16敗、防禦率3.02（ERA+ 130），並2度入選明星賽。本次春訓他的狀態原本極佳，防禦率為完美的0，也被球團寄予開幕戰先發的厚望，卻在此時傳出傷情。

光芒上季僅拿下80勝82敗，排名美聯東區第4，是自2017年以來最差的戰績。如今王牌左投再度受傷，無疑對球隊士氣與開季佈局造成沉重打擊。

關鍵字： MLB麥克拉納漢光芒

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