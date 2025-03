大甩棒！英雄19歲菜鳥生涯首打席開轟　韓職第3人齊名姜白虎

▲英雄呂東昱。(圖/截自SBS Sports)

記者楊舒帆/綜合報導

「這孩子好像完全不會緊張。」正如Kiwoom英雄隊總教練洪元基日前受訪所言,英雄19歲菜鳥呂東昱(音譯)在職棒初登場的第一個打席就敲出全壘打,還大膽秀出甩棒的動作,留下強烈印象。

THE NEWEST HERO VS THE FORMER HERO



Rookie 3B Yeo Dong-ook goes DEEP in his first ever major league at bat#여동욱 x #키움히어로즈pic.twitter.com/wrME7m8Qu2