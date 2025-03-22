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大甩棒！英雄19歲菜鳥生涯首打席開轟　韓職第3人齊名姜白虎

▲英雄呂東昱。（圖／截自SBS Sports）

▲英雄呂東昱。（圖／截自SBS Sports）

記者楊舒帆／綜合報導

「這孩子好像完全不會緊張。」正如Kiwoom英雄隊總教練洪元基日前受訪所言，英雄19歲菜鳥呂東昱（音譯）在職棒初登場的第一個打席就敲出全壘打，還大膽秀出甩棒的動作，留下強烈印象。

呂東昱22日在大邱三星獅主場舉行的開幕戰中，先發三壘手出賽。比賽進行到2局上半，身為該局首名打者的呂東昱在1好1壞的情況下，逮中三星先發投手胡拉多（Ariel Jurado）一顆時速147公里的直球，擊出飛越左外野牆、飛行距離達120公尺的全壘打。

這發全壘打讓英雄取得2比1領先，是場上關鍵一擊。呂東昱如同在熱身賽一樣，在開轟後做出了甩棒動作。新人球員在開幕戰初登場第一打席就開轟，這是繼樂天巨人隊的曺京煥、KT巫師的姜白虎之後，韓職史上的第三人。

據韓媒《Spotvnews》報導，呂東昱在熱身賽中敲出2支全壘打，最終成功擠進開幕戰先發。不過，總教練洪元基所關注的，並非全壘打，而是他自信十足的揮棒與堅強的心理素質。

「雖然他擊出全壘打，但其實也揮空了不少次。不過那些揮空都有一致性，是很有力量的揮棒，而且一點都不膽怯。我更喜歡他這樣的氣勢，甚至比全壘打還要重要。」洪元基曾如此形容這位菜鳥。

他也提到，「這孩子似乎完全不會緊張，個性非常樂觀，在場上也很積極。從台灣春訓開始一個半月以來，我觀察到無論遇到什麼情況，他都能展現自己的表現，是個很有衝勁的球員。」

呂東昱本人也展現出強大自信。他在開幕賽前受訪時表示：「我會像熱身賽那樣不多想。無論情況如何，我的想法就是要打得有自信。而且，我總是保持開朗，這也是我的優勢。」

呂東昱去年以第3輪、第28順位獲得英雄隊青睞，開幕戰就在出生地大邱開轟別具意義，對於返鄉比賽，他在賽前也提到，「能回到大邱見到爸媽，心情很好。這是球季的第一場比賽，我會抱著新人的心態來迎戰。」

關鍵字： 呂東昱英雄隊開幕戰全壘打新秀

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