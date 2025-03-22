運動雲

>

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

▲▼柳志炫擔任韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

▲柳志炫擔任韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

為了在即將到來的2026年世界棒球經典賽（WBC）扳回「連3屆無緣WBC複賽」的顏面，由柳志炫率領的韓國棒球代表隊，已確定教練團成員名單，將由總教練柳志炫帶領的代表隊，其教練團名單已正式出爐，集結擁有職棒總教練資歷的教練團。

前NC總教練姜仁權將擔任首席教練兼投捕教練，前SSG總教練金圓衡則擔任投手教練，前NC主帥李東昱則負責防守教練一職。前韓華總教練、現任SBS SPORTS球評的崔元豪則被選為QC教練，任務是協助技術性分析資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現役球團教練方面，三星的李晋暎打擊教練將接任代表隊打擊教練，韓華的金在杰作戰教練則兼任作戰及跑壘教練。

韓國代表隊自2009年WBC奪得亞軍以來，便再未突破第一輪關卡。尤其是在2017年敗給以色列與荷蘭、2023年輸給澳洲等被視為實力稍弱的對手後，多次無緣晉級，讓球迷大感失望。之後，韓國隊改由柳仲逸擔任新任主帥，展開大規模世代交替，並於2022年杭州亞運奪得金牌、2023年亞洲職棒錦標賽（APBC）拿下亞軍，逐漸展現成果。當時代表隊陣容重整順利，似乎正邁向2026 WBC的最終舞台。

然而，這股氣勢未能持續太久。在去年底的世界12強B組預賽中，韓國隊接連不敵日本與台灣，再次無緣晉級。雖然主力投打陣容有部分空缺，但即使考慮這些因素，成績仍令人遺憾。最終以低迷的表現出局，也引發了所謂「世代交替無效論」的討論。

今年1月，柳志炫接任國家隊新任總教練。他承諾將在2026 WBC全力挽回過往的失望戰績，並強調不拘泥年齡，只挑選「最佳戰力」組成最精銳的國家隊。他2月曾親赴台灣，觀察WBC資格賽對手表現，返國後立即飛往美國，觀察效力於美職的韓國籍或韓裔選手，展開緊湊行程。

韓職聯盟表示：「本次選擇教練團成員，特別重視實戰經驗、戰力分析能力及與選手的溝通能力，因而邀請了曾擔任球團總教練的重量級人士，以及現任活躍於KBO的優秀教練加入。」

韓國隊教練團預計將在賽季期間，持續觀察KBO聯盟及海內外重要賽事，密切掌握本土選手動態與國際對手戰力，並透過定期會議研擬比賽策略。

關鍵字： 棒球韓國教練團2026WBC柳志炫

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

劉錚看見中華男籃換血希望　喊話8月亞洲盃徵召就打

劉錚看見中華男籃換血希望　喊話8月亞洲盃徵召就打

陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪

陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪

陳傑憲10年約附帶旅外條款　統一獅開放國外球隊洽談

陳傑憲10年約附帶旅外條款　統一獅開放國外球隊洽談

湖人賺爛？交易後攻防都升級　唐西奇曝關鍵：隊內很多溝通

湖人賺爛？交易後攻防都升級　唐西奇曝關鍵：隊內很多溝通

驚艷陳志杰球質　中嶋聰想起日職強投平良海馬

驚艷陳志杰球質　中嶋聰想起日職強投平良海馬

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

快訊／亞洲盃我們來了！　中華男籃狂勝「62分」取得晉級門票

快訊／亞洲盃我們來了！　中華男籃狂勝「62分」取得晉級門票

#高雄 17歲男「無照雙載」遭左轉車撞飛 車殼零件散落

熱門新聞

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

劉錚看見中華男籃換血希望　喊話8月亞洲盃徵召就打

陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪

陳傑憲10年約附帶旅外條款　統一獅開放國外球隊洽談

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾頌恩「越來越成熟」　平野關注曾聖安

2陳傑憲再破紀錄　陳子豪：我以為3、4億

3柯瑞「重摔」檢查結果出爐！

4劉錚：看見中華男籃換血希望！

5陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅衣怪

最新新聞

1台啤雲豹補進前法國男籃前鋒！

2回家了！大谷翔平曬與愛犬Dekopin重逢照

3封印大鵬展翅　李吳永勤：留兄弟

4台灣尚勇！330總機連憲聯手開季

5杜克天才鐵定投入今年NBA選秀2原因

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366