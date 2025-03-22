兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

▲柳志炫擔任韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

為了在即將到來的2026年世界棒球經典賽（WBC）扳回「連3屆無緣WBC複賽」的顏面，由柳志炫率領的韓國棒球代表隊，已確定教練團成員名單，將由總教練柳志炫帶領的代表隊，其教練團名單已正式出爐，集結擁有職棒總教練資歷的教練團。

前NC總教練姜仁權將擔任首席教練兼投捕教練，前SSG總教練金圓衡則擔任投手教練，前NC主帥李東昱則負責防守教練一職。前韓華總教練、現任SBS SPORTS球評的崔元豪則被選為QC教練，任務是協助技術性分析資料。

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現役球團教練方面，三星的李晋暎打擊教練將接任代表隊打擊教練，韓華的金在杰作戰教練則兼任作戰及跑壘教練。

韓國代表隊自2009年WBC奪得亞軍以來，便再未突破第一輪關卡。尤其是在2017年敗給以色列與荷蘭、2023年輸給澳洲等被視為實力稍弱的對手後，多次無緣晉級，讓球迷大感失望。之後，韓國隊改由柳仲逸擔任新任主帥，展開大規模世代交替，並於2022年杭州亞運奪得金牌、2023年亞洲職棒錦標賽（APBC）拿下亞軍，逐漸展現成果。當時代表隊陣容重整順利，似乎正邁向2026 WBC的最終舞台。

然而，這股氣勢未能持續太久。在去年底的世界12強B組預賽中，韓國隊接連不敵日本與台灣，再次無緣晉級。雖然主力投打陣容有部分空缺，但即使考慮這些因素，成績仍令人遺憾。最終以低迷的表現出局，也引發了所謂「世代交替無效論」的討論。

今年1月，柳志炫接任國家隊新任總教練。他承諾將在2026 WBC全力挽回過往的失望戰績，並強調不拘泥年齡，只挑選「最佳戰力」組成最精銳的國家隊。他2月曾親赴台灣，觀察WBC資格賽對手表現，返國後立即飛往美國，觀察效力於美職的韓國籍或韓裔選手，展開緊湊行程。

韓職聯盟表示：「本次選擇教練團成員，特別重視實戰經驗、戰力分析能力及與選手的溝通能力，因而邀請了曾擔任球團總教練的重量級人士，以及現任活躍於KBO的優秀教練加入。」

韓國隊教練團預計將在賽季期間，持續觀察KBO聯盟及海內外重要賽事，密切掌握本土選手動態與國際對手戰力，並透過定期會議研擬比賽策略。