2億男誕生！台灣隊長陳傑憲破紀錄合約　大聯盟記者、韓媒也關注

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

在世界12強賽與經典賽資格賽中帶領中華隊取得佳績的「台灣隊長」陳傑憲，一度獲得大聯盟記者盛讚有望旅外，如今他確定與統一獅簽下破紀錄的大約，也引起外媒關注。

陳傑憲在12強賽打擊率突破6成，當時大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）曾直言，他具備挑戰大聯盟的實力。如今，統一獅端出2億元鉅額合約，成功將他留在隊中，成為「終身統一人」。另一位長期關注亞洲棒球的大聯盟記者克萊爾（Michael Clair）也在X平台轉發此消息，並寫道：「哇！這下應該能平息關於日職、美職的傳聞了。」

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韓國媒體同樣關注這則消息。《StarNews》以「台灣也爆出超大型合約！台灣代表隊隊長，簽下10年百億級長約」為題進行報導。《OSEN》則以「『對高永表轟出兩分砲 → 韓國遭淘汰』的台灣重砲，簽下歷史最高額『97億（韓元）』超大型合約」為標題進行報導。

統一7-ELEVEn獅隊31歲外野手陳傑憲與球團達成震撼協議，雙方簽下10年總值新台幣2億元的合約，正式成為中華職棒史上首位「2億男」，打破日前江坤宇創下的1.4億元紀錄。陳傑憲在去年球季結束後合約到期，憑藉穩定的整季表現與12強賽中榮獲最有價值球員（MVP）的佳績，身價水漲船高，最終與球團談妥一紙純球員保障合約，其中包含1.68億元保障薪資與3200萬元激勵獎金，平均月薪高達140萬元。