世壯運倒數57天！周思齊組山羊兄弟再戰球場　蔣萬安力推球隊IG

▲周思齊號召多位退役球星組成「GOATBROS」，台北市長蔣萬安出席成軍儀式。（圖／台北市政府提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

迎接2025雙北世壯運的到來，中職退役名將周思齊今（21）日宣布號召多位退役球星，共同組成「GOATBROS」，參加雙北世壯運再戰球場。台北市長蔣萬安今日出席「GOATBROS」成軍儀式，感謝周思齊籌組球隊，持續推動台灣棒球發展，也邀請大家追蹤山羊兄弟的球隊IG。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，「GOATBROS」的起點就從世壯運出發，這是一個大型的國際賽事，屆時會有超過2萬5千位選手來自世界各地的運動選手，在各個運動項目比賽，而「GOATBROS」就將等同於代表台灣的選手在球場上競技。蔣萬安指出，在他上任第一年讓大巨蛋完工，去（113）年舉辦各項賽事，包括世界12強也在大巨蛋展現出台灣選手的韌性、拚戰精神，拿到世界冠軍；此外，今年經典賽資格賽也在大巨蛋順利晉級。

蔣萬安提到，今日距離5月的世壯運倒數57天，5月17號的開幕典禮也會在大巨蛋舉行。昨（20）天中午，世壯運開幕門票開放讓民眾購票，一下子就銷售一空，顯現民眾的熱情。此外，5月27日、28日，棒球的金牌戰也會在大巨蛋舉行，歡迎所有台灣的好朋友一起進場為球隊加油。

蔣萬安說，昨天自己看到周思齊在Instagram上面發出「GOATBROS」的周邊商品，有球帽、球衣、馬克杯，還有專屬的IG專頁，讓大家可以去追蹤自己喜愛的球員，非常令人期待、非常興奮。

蔣萬安最後表示，謝謝議員陳炳甫長期推動棒球運動不遺餘力，這次擔任山羊兄弟隊的領隊，他相信世壯運一定可以表現得非常優異，繼續在球場上發光發熱。