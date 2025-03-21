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柯瑞重摔「骨盆挫傷」緊急照MRI　勇士主帥：他本來還想打

記者游郁香／綜合報導

勇士今（21）日在主場以117比114驚險擊退兵力不足的暴龍，但這場比賽勝負反倒成為次要話題，最近背部不適的灣區天王柯瑞（Stephen Curry）重摔退場，引起了擔憂。咖哩大神第3節傳球後失去平衡，背部直接著地，球團隨即宣布他因「骨盆挫傷」無法回到比賽，賽後接受了MRI檢查。

這一戰進行到第3節末段，柯瑞在一次切入過程中遭兩名防守球員包夾，儘管他成功將球傳出，卻在空中失去平衡重重摔落地板，隨即捂著尾椎部位倒地不起，全場瞬間陷入一片寂靜，彷彿連一根針掉在地上的聲音都能聽見。

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隨後柯瑞在訓練員陪同下走回休息室，球團很快就宣布當家一哥因「骨盆挫傷」無法回歸，他退場前表現相當高效，僅出手8次便攻下17分，其中包含2記三分球。

▲▼勇士天王柯瑞重摔，因「骨盆挫傷」退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞重摔，因「骨盆挫傷」退場。（圖／達志影像／美聯社，下同）

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後透露，柯瑞正在接受MRI檢查，「他原本有意願回到場上，但球隊醫療團隊最終決定不讓他冒險上陣。」

柯瑞日前出戰金塊賽後曾自曝受到背傷困擾，過去2戰他也曾被列為「出戰成疑」，上一場更獲得輪休機會，今日重摔受傷，令人擔憂是否會影響他接下來的狀況。

在柯瑞退場後，勇士其他球員挺身而出，格林（Draymond Green）飆出本季次高的21分，巴特勒（Jimmy Butler）繳出16分、11籃板與12助攻的大三元數據，替補中鋒波斯特（Quinten Post）更砍下18分、外線9投6中，成功填補柯瑞離場的火力空缺。

勇士取勝後，近7場主場賽事取得6勝1敗的佳績，但他們接下來即將展開客場6連戰，柯瑞的傷勢狀況成了最大變數。

▲▼勇士天王柯瑞重摔，因「骨盆挫傷」退場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞

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