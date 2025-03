柯瑞重摔「骨盆挫傷」緊急照MRI　勇士主帥：他本來還想打

Steph Curry went to the locker room after this hard fall Hope he’s okay ???????? pic.twitter.com/W3pXS2RIRW

記者游郁香/綜合報導

勇士今(21)日在主場以117比114驚險擊退兵力不足的暴龍,但這場比賽勝負反倒成為次要話題,最近背部不適的灣區天王柯瑞(Stephen Curry)重摔退場,引起了擔憂。咖哩大神第3節傳球後失去平衡,背部直接著地,球團隨即宣布他因「骨盆挫傷」無法回到比賽,賽後接受了MRI檢查。

Concern for the Warriors: Steph Curry just went to the locker room grabbing at his tailbone after a hard fall. Here he is discussing it with Drew Yoder and Rick Celebrini and then walking to locker room gingerly with Celebrini. pic.twitter.com/QsXRKhiMw4