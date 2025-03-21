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全球最快！日本男足晉級世界盃會內賽　大谷翔平「掌聲」祝賀

▲▼大谷翔平祝賀日本男足晉級世界盃會內賽。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

▲大谷翔平祝賀日本男足晉級世界盃會內賽。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani）

記者游郁香／綜合報導

由森保一率領的日本男足國家隊，昨晚（20日）在世界盃亞洲區資格賽以2比0戰勝巴林，成為首支挺進2026世界盃會內賽的「非主辦」球隊，不僅達成連續8屆參賽的壯舉，更以隊史最快速度鎖定晉級資格，日本「二刀流」巨星大谷翔平也在個人社群媒體發文祝賀。

在這場關鍵比賽中，日本隊憑藉鎌田大地在比賽第66分鐘（下半場21分鐘）破網而先馳得點，久保建英在第87分鐘（下半場42分鐘）再補1顆進球錦上添花，最終以2比0擊敗巴林，在資格賽還剩3場之下就正式取得2026世界盃門票，成為除了主辦國之外，「全球最快」晉級的球隊。

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比賽結束後，大谷翔平隨即在個人Instagram限時動態轉發日本足球協會（JFA）的官方貼文，並附上3個「掌聲」表情符號，為日本男足送上祝賀。大谷剛結束在東京巨蛋舉行的MLB美國職棒大聯盟開幕戰，並在19日晚間搭乘包機返回洛杉磯，雖然行程滿檔，仍不忘關注日本體育界的盛事，展現出對足球界的支持與關心。

值得一提的是，日本男足總教練森保一在本次國家隊集訓時，曾在受訪時提到，「我很期待大聯盟開幕戰，這對整個日本體育界都是一件值得高興的事情。」如今，大谷也以行動回應，展現日本體壇超越競技類別的互相支持與團結精神。

關鍵字： 世界盃足球日本隊日本男足大谷翔平

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