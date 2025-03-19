兄弟329大巨蛋開幕戰預售破2萬張！兩戰熱銷4.2萬張　挑戰新紀錄

▲▼中信兄弟在台北大巨蛋人氣滿滿。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職開幕戰將於3月29日在台北大巨蛋開打，根據球團消息指出開幕戰預售票已突破2萬張，進場人數有望打破去年紀錄。

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去年3月30日，中職首場開幕戰在台北大巨蛋舉行，由味全龍對決樂天桃猿，共吸引28,618名球迷進場，刷新開幕戰紀錄，並創下歷年例行賽單場最高票房。隨著賽季推進，單場進場人數持續攀升，最終台北大巨蛋全年共舉辦38場例行賽，累計吸引78萬6,189人進場，場均觀眾達20,689人。

本季開幕戰再現去年台灣大賽對戰組合，總冠軍中信兄弟主場迎戰統一獅，門票自3月11日陸續開放售票，並於17日全面預售，截至目前，內野僅剩L5區有空位，外野票房熱賣中。30日的比賽預售票也相當搶手，兄弟球團透露，開幕戰預售已突破2萬張，而開幕系列賽（29、30日）兩天的預售票總計已超過4.2萬張。

兄弟隊為開幕系列賽準備了多項精彩活動，迎接新球季。開幕戰當天，Passion Sisters與吉祥物小翔將率先炒熱現場氣氛，隨後，知名音樂團體Energy將再度登上兄弟開幕戰舞台，帶來熱血的音樂與舞蹈表演。他們去年用精彩演出助陣，迎接首場勝利，今年將與兄弟們一同「進化」，帶來更強大的能量。

30日的比賽則以「B Evolution!」為主題，邀請「國語作業簿」主理人賴皮（MR.SKIN）演唱華語棒球金曲，並重新混音兄弟經典應援曲，掀起現場高潮。此外，來自大阪的超人氣舞團「Avantgardey」將首次登上台北大巨蛋，為球迷帶來精采絕倫的視覺盛宴。