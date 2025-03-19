百大新秀第14名3A開季　金鶯梅奧失望：我已經證明了所有

▲百大新秀排名第14名梅奧，新賽季從金鶯3A出發。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

隨著大聯盟開幕戰臨近，巴爾的摩金鶯調整了球隊大名單，其中最受矚目的決定是將大聯盟網站百大新秀排名第14名的內野手梅奧（Coby Mayo）降至3A。對於這項決定，梅奧表示自己很失望。

「這很難接受，真的很失望，我認為我已經證明了所有，但這程度似乎還不夠。」梅奧補充說，「如果回到3A並且表現出色，大家會說，『哦，他本來就該打出這樣的成績，因為他已經證明過自己。』但如果表現不好，就會被認為『哦，他的狀態已經下滑了。』」

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對於梅奧的發言，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）則從另一個角度來解釋這一決策，「當一支球隊夠強時，就會出現這樣的情況，優秀的球隊會將他們喜歡的球員調回小聯盟。」海德透露，下放3A的主因是想要讓梅奧有更多磨練機會，「我們認為他現在需要更多在3A的打席機會。」

梅奧生涯在3A的表現相當出色，在151場比賽中，他打擊率.279，攻擊指數.376/.543，累計34支全壘打，這樣的成績放在許多大聯盟球隊中，都足以爭取一個先發位置。

美媒《CBS Sports》指出，有3大因素讓梅奧目前難以登上大聯盟。首先，金鶯的內野人手過於充裕，且球隊擁有多位有潛力的內野手；此外，梅奧先前在大聯盟的短暫亮相並不理想，他在2023年9月曾升上大聯盟，出賽17場，OPS僅.293；最後，梅奧在今年春訓表現掙扎，打擊三圍僅.190/.232/.262。