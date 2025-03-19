馬刺名帥波波維奇中風恢復良好　黑衫軍前鋒：還能罵人

▲馬刺總教練波波維奇因中風，確定本季不再執教，目前恢復進度良好。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺傳奇名教頭波波維奇（Gregg Popovich）去年11月因輕度中風，本季確定不會回歸執教。《ESPN》記者謝爾朋（Ramona Shelburne）與萊特（Michael C. Wright）透露，波波維奇的康復進度良好，甚至還能罵人。

波波維奇過去曾多次表示未來希望重返執教。在2月28日時，他在中風後首次參與球隊會議，馬刺前鋒強森（Keldon Johnson）笑稱，波波維奇即使生病，依舊可怕，「當他走進來時，大家都閉嘴不說話。」

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強森接著說，「他身體正在慢慢恢復，但他還是在罵人，『你們要防守，你們要搶籃板』。當他能夠具體指出比賽中的細節時，我心想，『哇，他真的有在看比賽』，這對我們來說是個很大的鼓舞。」

現年76歲的波波維奇已經進入名人堂，根據《ESPN》報導指出，他的復健進展良好，僅花短短5個月就達到其他中風患者需要9個月才能達到的程度。

▲馬刺溫班亞瑪（左）、總教練波波維奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

不過，NBA總教練的職責遠不僅是走路和主持會議，波波維奇是否能夠恢復到能夠應付這份工作的強度仍待觀察。然而，馬刺已表態願意給予他充分的時間來決定他的執教生涯是否繼續。

本季對於馬刺而言極為艱難，除了波波維奇的健康狀況外，球隊核心溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因肩部血栓問題於2月宣告報銷，近期新加盟的福克斯（De'Aaron Fox）也因手指手術提前結束賽季。

馬刺本季前36場比賽戰績5成，但在過去2個月陷入低潮，目前戰績28勝39敗，距離附加賽席次有4場勝差。