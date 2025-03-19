運動雲

>

馬刺名帥波波維奇中風恢復良好　黑衫軍前鋒：還能罵人

▲▼馬刺總教練波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺總教練波波維奇因中風，確定本季不再執教，目前恢復進度良好。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺傳奇名教頭波波維奇（Gregg Popovich）去年11月因輕度中風，本季確定不會回歸執教。《ESPN》記者謝爾朋（Ramona Shelburne）與萊特（Michael C. Wright）透露，波波維奇的康復進度良好，甚至還能罵人。

波波維奇過去曾多次表示未來希望重返執教。在2月28日時，他在中風後首次參與球隊會議，馬刺前鋒強森（Keldon Johnson）笑稱，波波維奇即使生病，依舊可怕，「當他走進來時，大家都閉嘴不說話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

強森接著說，「他身體正在慢慢恢復，但他還是在罵人，『你們要防守，你們要搶籃板』。當他能夠具體指出比賽中的細節時，我心想，『哇，他真的有在看比賽』，這對我們來說是個很大的鼓舞。」

現年76歲的波波維奇已經進入名人堂，根據《ESPN》報導指出，他的復健進展良好，僅花短短5個月就達到其他中風患者需要9個月才能達到的程度。

▲▼馬刺總教練波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪（左）、總教練波波維奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

不過，NBA總教練的職責遠不僅是走路和主持會議，波波維奇是否能夠恢復到能夠應付這份工作的強度仍待觀察。然而，馬刺已表態願意給予他充分的時間來決定他的執教生涯是否繼續。

本季對於馬刺而言極為艱難，除了波波維奇的健康狀況外，球隊核心溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因肩部血栓問題於2月宣告報銷，近期新加盟的福克斯（De'Aaron Fox）也因手指手術提前結束賽季。

馬刺本季前36場比賽戰績5成，但在過去2個月陷入低潮，目前戰績28勝39敗，距離附加賽席次有4場勝差。

關鍵字： NBA波波維奇馬刺溫班亞瑪福克斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

新庄剛志大讚古林睿煬：大聯盟球探一定嚇壞了

新庄剛志大讚古林睿煬：大聯盟球探一定嚇壞了

東京系列賽票價飆升至309萬日幣！ 韓媒驚超越首爾賽事熱度

東京系列賽票價飆升至309萬日幣！ 韓媒驚超越首爾賽事熱度

「排球甜心」廖苡任攻讀博士　不捨結束旅日生涯：不能自私

「排球甜心」廖苡任攻讀博士　不捨結束旅日生涯：不能自私

古林睿煬火球震撼日職　新庄剛志發文讚揚：讓你先發調整！

古林睿煬火球震撼日職　新庄剛志發文讚揚：讓你先發調整！

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

熱門新聞

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照

2大谷翔平東京開幕戰罕見緊張！

3詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

4賀丹賀博回歸中華男籃 3度參戰瓊斯盃

5劉錚領銜　中華男籃對決關島12人出爐

最新新聞

1道奇球員熱衷春季甲子園

2百大新秀3A開季　金鶯梅奧失望

3道奇陣容調整　薩爾進40人名單

4勇士簽下金柏瑞　附帶激勵條件

5味全龍熱銷特殊席位20日開放搶購

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366