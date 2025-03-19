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弗里曼談第二戰出場可能性「75％」 道奇教頭不擔心

▲▼ 弗利曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）

▲ 弗里曼傷勢恢復中！道奇教頭：傷勢不嚴重 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）因「左側肋骨不適」缺席3月18日對陣芝加哥小熊的開幕戰。他在賽後談及自己的傷勢以及是否能在翌日的比賽中登場。

原本預計擔任「第三棒、一壘手」的弗里曼，卻在比賽開始前約一小時被臨時從先發名單中移除。由於他仍現身賽前訓練，這突如其來的變動讓球迷相當擔心。

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據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，弗里曼在當天的打擊練習中感覺到與去年季後賽時相同部位的違和感，但他強調傷勢並不嚴重，原本仍希望出戰開幕戰。

至於是否能參加第二場比賽，他表示將視身體狀況而定，但「有75%的機率能復出」。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後談及弗里曼的傷勢時表示，「據我了解，傷的是與去年季後賽相同的肋骨部位。傷勢不算嚴重，我認為讓他今晚（18日）休戰是正確的決定。我們會觀察他的狀態，但目前不太擔心。」

這場比賽中，原本守左外野的赫南德茲（Kiké Hernández）頂替弗里曼擔任「第六棒、一壘手」，而康福托（Michael Conforto）則補上左外野的空缺並擔任第七棒，道奇終場以4比1逆轉擊敗小熊。

關鍵字： 道奇弗里曼洛杉磯傷勢開幕戰

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