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柯瑞累了！勇士主帥考慮讓他休戰　柯爾：他已經扛了我們一個月

▲▼勇士主帥柯爾表示，一哥柯瑞累了。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾表示，一哥柯瑞累了。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士今（18）日以105比114不敵金塊，7連勝遭終結，賽後主帥柯爾（Steve Kerr）坦言當家一哥柯瑞（Stephen Curry）累了，過去一月一直扛著球隊，考慮讓他適時休戰，「這點非常明顯，他現在沒有足夠的能量。」 咖哩大神整場21投僅6中，出現多達7次失誤。

勇士自2月起拿下15勝5敗，排名從西區第10飆升到第6，天王柯瑞是最大功臣之一。他過去 20 場比賽場均高達28.6 分，承擔了更重的上場時間負擔。

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不過柯瑞最近幾戰手感明顯降溫，今日出戰少了3大主力約基奇（Nikola Jokić）、莫瑞（Jamal Murray）和布勞恩（Christian Braun）的金塊，他整場21投6中，三分球14投4中，整體命中率與三分命中率都只有28.6%，還發生7次失誤，狀態並不理想。

▲▼勇士一哥柯瑞此役手感冰冷。（圖／達志影像／美聯社）

勇士主帥柯爾賽後直言，柯瑞低迷的最大原因就是疲勞，「他累了。柯瑞過去一個月以來一直在扛著我們，他的表現非常驚人，但現在他真的累了。我們必須讓他獲得一些休息，這點非常明顯，他現在沒有足夠的能量。」

柯爾透露，勇士可能會考慮在19日出戰公鹿一役讓當家一哥休息，「我們絕對要考慮給他休息一晚，讓他恢復狀態，這對他和球隊的最後 14 場例行賽來說都至關重要。」科爾補充，球隊將與運動醫學與表現總監布里尼（Rick Celebrini）討論柯瑞的出賽計畫。

▲▼勇士一哥柯瑞此役手感冰冷。（圖／達志影像／美聯社）

儘管柯爾認為柯瑞已經筋疲力竭，但咖哩大神本人卻說不是體能問題，背部不適才是影響他狀態的主因，「我感覺還行。很明顯，我這場比賽的表現非常糟糕，所以教練和大家都在找原因，尤其是那些愚蠢的失誤。但我們之前有過很好的表現，球隊有穩定性，當這種情況發生時，自然會引起討論。」

「這幾天我的背部有些不適，明天看看會不會好轉。除此之外，我覺得整體狀況還算不錯。」柯瑞繼續說道。勇士本季僅剩14場例行賽，在競爭激烈的季後賽席位爭奪戰中，柯瑞的健康狀況對灣區大軍來說非常重要。

關鍵字： NBA勇士柯瑞柯爾

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