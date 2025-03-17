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「小龍女」32人到齊！4月班表搶先出爐　李多慧與芮美熱血PK

▲小龍女全員到齊。（圖／味全龍提供）

▲小龍女全員到齊。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女32位成員正式集結，進入春訓第二階段，全力備戰新賽季應援。今年上半季的應援計畫與班表同步公布，除了延續 「全場應援」 的傳統外，更推出全新服務，讓球迷享受更豐富的觀賽體驗，4月班表搶先亮相。

小龍女將持續貫徹 「1局應援到9局」 的熱血精神，確保球場氛圍持續高漲。今年更首次推出 「迎賓班」，特定場次將安排成員駐點迎接球迷，於龍閣家庭席、星空露營席、VIP包廂等特色座位與球迷拍照互動，具體場次與區域將於球團官方平台公布。

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此外，球團也將強化線上應援，安排「直播班」成員擔任龍TV賽事直播來賓，搭配專業轉播團隊，與球迷一起為龍將加油，同時也讓女孩們提升對比賽的理解與口語表達能力。

韓籍成員李多慧 今年將帶來多場個人表演，展現獨特魅力，而5局中場也將安排小龍女特別演出，為球迷帶來娛樂性更高的視覺饗宴。4月2日開幕戰更將上演李多慧與吉祥物芮美的Battle對決，為新賽季熱血揭幕，後續也將推出吉祥物特別演出，並定期公布完整演出節目表，包括表演內容、壘側位置與時間，讓球迷掌握每場精彩瞬間。

今年的局間舞動曲首度由小龍女「美聲擔當」心璇親自錄製配唱，每場比賽將由多位女孩輪流演唱，帶動球迷互動，炒熱現場氣氛。

此外，官方應援團正式更名為 「熱鬪應援團」，由團長勛雞 領軍，搭配兆亨、家豪、親子MC小螞蟻，加上 Dragon Family吉祥物 威弟、猛哥、芮美，打造更具震撼力的應援聲勢，為球場帶來全新視覺與聽覺體驗。

▲▼味全龍啦啦隊班表。（圖／截自IG:dragon_beauties_official）

▲味全龍啦啦隊班表。（圖／截自IG:dragon_beauties_official ）

關鍵字： 味全龍小龍女啦啦隊春訓應援

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