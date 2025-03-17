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中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

▲▼兄弟啦啦隊新成員。（圖／截自ETtoday新聞雲頻道）

▲兄弟啦啦隊新成員。（圖／截自ETtoday新聞雲頻道）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 於 17 日舉辦開季記者會，全新陣容33人亮相，成為中職最大團，包括日籍新成員菊池桃子、7位轉正的練習生，以及續約的兩位韓籍成員 李丹妃、邊荷律，並齊聲為中信兄弟總冠軍應援。

李丹妃則在韓國的活動結束後趕回台灣，儘管感冒仍抱病參加。她用中文表示：「因為有你們的支持，這個球季能夠一起為中信兄弟應援，真的很高興，也很感謝。今年也會為了 兄弟總冠軍 認真應援，希望大家多多進場為 中信兄弟加油！也請大家多多支持我，謝謝大家，我愛你們！」

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邊荷律也用中文說：「這是我在台灣活動的第二年，很高興能再次跟大家打招呼。來到台灣後，我一直想跟大家多聊天，所以努力學中文，也是因為有大家的支持才能進步，真的很感謝你們。我會把這份愛當作動力，努力展現更好的自己。」她最後停頓了一下，笑著說：「對嗎？因為有了你們，我感到非常幸福，我愛你們！中信兄弟總冠軍！」

33位隊員包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、小安、白白、晴兒、波波、畇二、盈瑩、妮可、林可、Julia、君白、曼容、小迪、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、怡琪、少鹽和兩位韓籍成員超級隊長李丹妃、韓國甜心邊荷律，以及2024的七位練習生牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼和璇璇全數轉正。
 

中職啦啦隊各隊人數如下：

中信兄弟 33

味全龍32

樂天桃猿 30

台鋼雄鷹 26

富邦悍將 23

統一獅 20
 

關鍵字： 啦啦隊中信兄弟菊池桃子李丹妃邊荷律

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