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克蕭東京重逢黑田博樹表情引熱議　感性回憶同梯：他對我真的很好

▲克蕭與黑田博樹相見歡。（圖／截自X:Dylan Hernández）

▲克蕭與黑田博樹相見歡。（圖／截自X:Dylan Hernández）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇在東京巨蛋進行熱身賽，擔任解說的前日籍大聯盟投手黑田博樹，難得與昔日隊友、道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在日本重逢，瞬間表情像要哭了引起熱議。黑田博樹受訪時也直呼「沒想到能以這樣的方式再見到他」。

黑田博樹自2008年開始效力道奇，而克蕭同年升上大聯盟，儘管兩人相差14歲，但他們在道奇可說是同期加入的夥伴。克蕭談到這段過去時笑說：「黑田雖然年紀比我大，但我們算是『同梯新人』，常常開玩笑、互相打趣，度過了很棒的時光。他對當時剛從高中畢業的我照顧有加，真的是一位了不起的人。」

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黑田則說，「真的沒想到能在日本以這樣的方式見到他。」還特別觀察了克蕭的牛棚投球。克蕭去年11月接受左肩與左膝手術，目前仍處於恢復階段，但黑田對於他的狀態感到驚艷：「他的球質依然非常棒。」

克蕭生涯至今已在大聯盟效力17個賽季，並始終效忠道奇，留下通算212勝94敗、防禦率2.50的驚人紀錄，並曾三度奪下賽揚獎。黑田對此表示：「現在像這樣在一支球隊效力整個生涯的投手已經非常少見，而克蕭絕對是稱得上『道奇先生』（Mr. Dodgers）的一位傳奇投手。」

關鍵字： 道奇左投克蕭黑田博樹日本

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