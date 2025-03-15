右腿拉傷缺席開季　郭俊麟苦笑：可能跟年紀有關

▲2025中職開季團圓大辦桌，統一獅郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

12強投手郭俊麟因大腿拉傷無法趕上開季，他坦言，隨著年紀增長，面對過去未曾受過的傷勢，是一大挑戰。

今年33歲的郭俊麟表示：「自辦熱身賽開始就發現傷勢，這個傷來得始料未及，是右腳後側拉傷。這是我棒球生涯第一次遇到這種狀況，可能和年紀有點關係。身體近幾年開始出現一些小傷，自己也特別注意保養。」目前，他仍維持上半身重量訓練，並持續進行可行範圍內的訓練。

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原本他希望能趕上開季，但現階段仍以復健為主，「可能會慢個幾週，如果硬要趕進度，造成更嚴重傷害，反而會更麻煩。」

去年因12強賽事影響，關機時間點變得尷尬。郭俊麟坦言：「現在盡量配合球隊的步調，並讓教練團了解身體狀況，這部分也做了一些調整。」

談到今年的目標，他說：「每年都要把自己該做的事情做好，無論是在場上發揮，或是在場邊鼓勵學弟，能幫助球隊最重要。成績方面，希望維持一定水準，不要有太大落差，畢竟現在很難突飛猛進，只要能持續進步就好，最重要的是對球隊有所貢獻。」

此外，他也收到球迷送的「骰子6」紀念品，對於這股熱潮仍感到開心。他笑說：「球迷送我一盒骰子6的紀念品，如果有貼紙，我會貼在櫃子上，盡可能收藏起來！」至於是否註冊商標，他說，「沒想過！」