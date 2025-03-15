兄弟牛棚添戰力！林暉盛當兵後找手感　盼獲教練團信賴

▲2025中職開季團圓大辦桌，林暉盛(中)。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

中信兄弟投手林暉盛在新球季將以中繼角色出發，去年因服兵役缺席四個月，他必須在春訓期間努力找回手感，面對新球季的挑戰，他期許自己能獲得教練團的信任。

林暉盛在3月14日對樂天桃猿的熱身賽中登板中繼，投0.2局，被敲3支安打，失2分，另有2次保送，內容不盡理想，但他坦言：「投球感覺逐漸找回來了，不過對林立、林智平的對決，還需要再思考配球策略。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前以中繼角色出發，他認為春訓的調整狀況還算可以，但因為下半季服兵役，仍需要補強一些觀念與臨場應變的能力。「先發投手的調整週期較長，但中繼投手必須隨時保持準備狀態，不能讓手臂過度疲勞，因此還需要恢復。」他強調：「中繼投手沒有輕鬆應對的空間，每一個打席都必須專注當下。」

林暉盛於去年12月23日退伍，當周便開始進行重量訓練，加強小肌肉與核心穩定性，並投入球場投球，調整強度仍需一點時間適應。他回憶當兵期間的訓練狀況：「新訓期間完全無法投球，直到下部隊後才開始恢復訓練。在當兵時我有更多時間思考自己的人生，也努力付諸行動，不過成效還需要一些時間觀察。」

談及新球季的目標，他表示：「希望自己能成為教練團信任的選手。」至於隊內競爭，他坦言：「隊內有許多好手，新人如伍立辰、陳冠穎，還有賢拜也都很有競爭力，我會努力向他們學習。」