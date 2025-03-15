胡金龍迎接最後球季！談林智勝引退：把回憶留在美好階段不是壞事

▲2025中職開季團圓大辦桌，胡金龍。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

剛宣布本季退休的統一獅老將胡金龍，15日出席中職在高雄舉辦的開季「辦桌」宣傳活動。談到林智勝也將在今年引退，他坦言並不意外，「把回憶留在美好的階段退休，也不是壞事。」

胡金龍印象最深刻的菜色是「蟹謝粉絲大團圓」，他說：「經過12強、WBC，真的要感謝粉絲的支持，相信今年的票房能創新高。」談到參加開季活動與球迷互動的感受，他表示：「這次活動很特別，想說智勝怎麼沒來。」

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迎接生涯最後一年的開季心情，胡金龍認為：「其實還是一樣，要把自己準備好。最後一年並不是抱著比較放鬆的心態，還是要競爭，以贏球為目標。」

談到林智勝的引退決定，胡金龍說：「我們之前有聊過，聽到這個消息時並不意外，他對於自己的棒球生涯規劃與目標已經達成了。到了職業生涯的後半段，都是在跟身體對抗與競爭，選擇在最美好的階段退休，也不是壞事。還是要把自己角色扮演好，經驗傳承下去。」兩人平時會在高爾夫球場聊天，胡金龍也相信，以林智勝的資歷，未來一定會是一位優秀的教練。

高國輝引退後，將參加世界壯年運動會的高爾夫項目，胡金龍表示：「如果剛好沒事，會去看看高國輝的比賽，他現在應該能打到80桿左右。」

距離生涯千場出賽還差59場，是否會以此為目標？胡金龍表示：「保持平常心，沒有太在意個人紀錄。」