獨行俠快湊不滿8人！後場主力手掌骨折　恐成第3位報銷球員

▲獨行俠後場主力艾克森左手掌骨折恐報銷。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

獨行俠本季傷兵不斷,戰力大受影響,今(15)日又傳出噩耗,後場主力艾克森(Dante Exum)僅打了7分鐘就遭逢左手掌骨折,將無限期缺陣,他可能會成為達拉斯本季第3位報銷的球員。艾克森倒下後,獨行俠現在只剩8名可用之兵,隨時都有湊不滿聯盟最低要求8人的「危機」。

Dante Exum heads to the locker room due to a left hand injury. He was ruled out for the rest of the game. pic.twitter.com/29p7FsCIlh