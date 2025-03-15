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獨行俠快湊不滿8人！後場主力手掌骨折　恐成第3位報銷球員

▲▼獨行俠後場主力艾克森左手掌骨折恐報銷。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠後場主力艾克森左手掌骨折恐報銷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠本季傷兵不斷，戰力大受影響，今（15）日又傳出噩耗，後場主力艾克森（Dante Exum）僅打了7分鐘就遭逢左手掌骨折，將無限期缺陣，他可能會成為達拉斯本季第3位報銷的球員。艾克森倒下後，獨行俠現在只剩8名可用之兵，隨時都有湊不滿聯盟最低要求8人的「危機」。

獨行俠今日作客火箭，艾克森僅出賽7分鐘，拿下2分後就傷退，賽後進一步檢查確定左手掌骨折。這位29歲後衛開季前就因在訓練營受傷，動刀治療手腕，直到2月才復出，未料打了18場後又遭逢重傷，主帥奇德（Jason Kidd）無奈表示，「這對他來說真的很艱難，他花了很大力氣復出，如今又發生這種事，真的很不幸。」

獨行俠這一戰原本就只有9名可用之兵，艾克森倒下後，他們面臨隨時可能湊不滿8人的危機。達拉斯後場招牌厄文（Kyrie Irving）已因膝傷報銷，前鋒馬克桑斯-普洛斯佩（Olivier-Maxence Prosper）也因手腕傷勢確定本季無法回歸。

▲▼獨行俠後場主力艾克森左手掌骨折恐報銷。（圖／達志影像／美聯社）

至於禁區戰力更是拉警報，新加入的戴維斯（Anthony Davis）因內收肌傷勢遲遲未能復出，年輕中鋒里夫利二世（Dereck Lively II）與加福德（Daniel Gafford）則分別因腳踝與膝傷仍在恢復階段，復出時間未定。

獨行俠本季可謂災難連連，先是透過「震撼交易」送走當家球星唐西奇（Luka Doncic），如今又陷入大規模傷病潮，使得球隊在競爭激烈的西區舉步維艱。雪上加霜的是，受限於第一層硬上線，達拉斯無法提供正式合約來補強陣容，只能依靠10天短約球員暫時應對。

上季獨行俠才闖入總決賽，寫下2011年奪冠以來最佳戰績，如今卻因傷兵滿營跌落谷底，目前以33勝35敗排在西區第10，僅領先太陽2場勝差，隨時可能跌出附加賽區。

關鍵字： NBA獨行俠艾克森Dante Exum

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