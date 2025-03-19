佐佐木朗希今在東京巨蛋迎戰小熊！神秘妻子是否現身？

▲佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊佐佐木朗希投手今晚將於「MLB開幕戰・東京系列賽」 第二戰中對芝加哥小熊先發。這場在東京巨蛋進行的「日本凱旋」登板，新婚妻子是否會親臨現場支持他呢？引發日媒關注。

2月22日，佐佐木朗希透過 Instagram 簡單宣布喜訊：「日前已與一名普通女性登記結婚。如今在公私領域都迎來新起點，內心充滿期待與不安，但我們夫妻會攜手努力，希望大家能夠溫暖地守護我們。」

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這場突如其來的婚訊，令外界相當驚訝。與他相比，同樣在2023年3月結婚的大谷翔平在韓國開幕戰之前，大方公開與妻子真美子的合照。然而，佐佐木朗希至今仍未公開妻子的身分，對這段婚姻保持高度保密。

目前，道奇隊球員妻子們的 「大嫂團」已在 Instagram 上分享訪日合照。然而，當中並未見到傳聞中的佐佐木朗希妻子（暫稱A子）。不過，根據熟悉 MLB內幕的資深體育記者分析：「佐佐木朗希的妻子或許已低調來到日本，只是沒有公開現身。」

事實上，在大聯盟，球員的家人通常會全力支持選手，但參加「大嫂團」並非強制。即便不參加球隊舉辦的慈善活動，也不會受到責難。就連大谷翔平的妻子真美子也不一定每次都出席這些活動。 換言之，佐佐木朗希的妻子即使未隨「大嫂團」外出，也可能已悄悄現身東京巨蛋，支持丈夫的比賽。

日媒指出，佐佐木朗希如此低調保護家人，不禁讓人聯想到松井秀喜。 這位前洋基球星曾在MLB全明星賽紅毯上與家人同行，並成為首位在世界大賽獲得MVP的日本球員，但他始終未曾在公開場合讓妻子站在自己身旁。

如今，佐佐木朗希似乎也走上這條保護家人隱私的道路，選擇低調經營婚姻，專注於自己的棒球生涯。

2008年3月，松井秀喜在紐約洋基隊效力時，與大谷翔平類似，在春訓期間宣布結婚。

當時，他獨自出席記者會，並以自己親手繪製的新娘素描來介紹妻子。之後，他未曾公開妻子的身分，只透露對方是比自己小8歲、25歲的前上班族（OL）。

儘管媒體不斷試圖挖掘松井妻子的真實身分，甚至曾有部分媒體拍到疑似其妻的女性，但由於松井始終以誠懇態度回應記者，並在賽後坦率接受採訪，媒體最終選擇尊重他的隱私，未將相關照片公開。

「雖然松井從未公開妻子的身分，但他仍會談及家人，甚至以幽默的方式分享育兒點滴。也因為他與媒體間建立了良好的信任關係，他的選擇得到了尊重。」一名資深體育記者表示。

松井秀喜曾與多位女明星傳出緋聞，但最終選擇了一位 「默默支持自己」的普通女性，這背後其實受到恩師長嶋茂雄的影響。「松井曾被建議：『結婚對象應該是能在背後支撐你的女人』。他似乎也真的遵從了這個建議，因此他的妻子從未在公眾場合曝光，也幾乎不參與球員太太團的活動。」

儘管如此，松井仍熱衷於球隊與個人的公益活動，因此他的妻子或許也在幕後默默支持他，只是從未對外曝光。

如今，佐佐木朗希的婚姻選擇，與松井秀喜的情況十分相似。 他不僅未公開妻子的真實身分，甚至在道奇隊「大嫂團」的合照中，也未見到他的妻子露面。這或許意味著，他的伴侶同樣是選擇默默支持他的「幕後型妻子」，而非積極參與公開活動的球員太太。 「並不是所有大聯盟球員的妻子都必須在鎂光燈下曝光，低調支持丈夫的方式也是一種選擇。」