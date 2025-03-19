運動雲

>

佐佐木朗希今在東京巨蛋迎戰小熊！神秘妻子是否現身？

▲▼佐佐木朗希今（23）日進行了第3次牛棚訓練 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊佐佐木朗希投手今晚將於「MLB開幕戰・東京系列賽」 第二戰中對芝加哥小熊先發。這場在東京巨蛋進行的「日本凱旋」登板，新婚妻子是否會親臨現場支持他呢？引發日媒關注。

2月22日，佐佐木朗希透過 Instagram 簡單宣布喜訊：「日前已與一名普通女性登記結婚。如今在公私領域都迎來新起點，內心充滿期待與不安，但我們夫妻會攜手努力，希望大家能夠溫暖地守護我們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場突如其來的婚訊，令外界相當驚訝。與他相比，同樣在2023年3月結婚的大谷翔平在韓國開幕戰之前，大方公開與妻子真美子的合照。然而，佐佐木朗希至今仍未公開妻子的身分，對這段婚姻保持高度保密。

目前，道奇隊球員妻子們的 「大嫂團」已在 Instagram 上分享訪日合照。然而，當中並未見到傳聞中的佐佐木朗希妻子（暫稱A子）。不過，根據熟悉 MLB內幕的資深體育記者分析：「佐佐木朗希的妻子或許已低調來到日本，只是沒有公開現身。」

事實上，在大聯盟，球員的家人通常會全力支持選手，但參加「大嫂團」並非強制。即便不參加球隊舉辦的慈善活動，也不會受到責難。就連大谷翔平的妻子真美子也不一定每次都出席這些活動。 換言之，佐佐木朗希的妻子即使未隨「大嫂團」外出，也可能已悄悄現身東京巨蛋，支持丈夫的比賽。

日媒指出，佐佐木朗希如此低調保護家人，不禁讓人聯想到松井秀喜。 這位前洋基球星曾在MLB全明星賽紅毯上與家人同行，並成為首位在世界大賽獲得MVP的日本球員，但他始終未曾在公開場合讓妻子站在自己身旁。

如今，佐佐木朗希似乎也走上這條保護家人隱私的道路，選擇低調經營婚姻，專注於自己的棒球生涯。

2008年3月，松井秀喜在紐約洋基隊效力時，與大谷翔平類似，在春訓期間宣布結婚。

當時，他獨自出席記者會，並以自己親手繪製的新娘素描來介紹妻子。之後，他未曾公開妻子的身分，只透露對方是比自己小8歲、25歲的前上班族（OL）。

儘管媒體不斷試圖挖掘松井妻子的真實身分，甚至曾有部分媒體拍到疑似其妻的女性，但由於松井始終以誠懇態度回應記者，並在賽後坦率接受採訪，媒體最終選擇尊重他的隱私，未將相關照片公開。

「雖然松井從未公開妻子的身分，但他仍會談及家人，甚至以幽默的方式分享育兒點滴。也因為他與媒體間建立了良好的信任關係，他的選擇得到了尊重。」一名資深體育記者表示。

松井秀喜曾與多位女明星傳出緋聞，但最終選擇了一位 「默默支持自己」的普通女性，這背後其實受到恩師長嶋茂雄的影響。「松井曾被建議：『結婚對象應該是能在背後支撐你的女人』。他似乎也真的遵從了這個建議，因此他的妻子從未在公眾場合曝光，也幾乎不參與球員太太團的活動。」

儘管如此，松井仍熱衷於球隊與個人的公益活動，因此他的妻子或許也在幕後默默支持他，只是從未對外曝光。

如今，佐佐木朗希的婚姻選擇，與松井秀喜的情況十分相似。 他不僅未公開妻子的真實身分，甚至在道奇隊「大嫂團」的合照中，也未見到他的妻子露面。這或許意味著，他的伴侶同樣是選擇默默支持他的「幕後型妻子」，而非積極參與公開活動的球員太太。 「並不是所有大聯盟球員的妻子都必須在鎂光燈下曝光，低調支持丈夫的方式也是一種選擇。」

關鍵字： MLB佐佐木朗希新婚東京系列賽妻子

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

新庄剛志大讚古林睿煬：大聯盟球探一定嚇壞了

新庄剛志大讚古林睿煬：大聯盟球探一定嚇壞了

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

東京系列賽票價飆升至309萬日幣！ 韓媒驚超越首爾賽事熱度

東京系列賽票價飆升至309萬日幣！ 韓媒驚超越首爾賽事熱度

「排球甜心」廖苡任攻讀博士　不捨結束旅日生涯：不能自私

「排球甜心」廖苡任攻讀博士　不捨結束旅日生涯：不能自私

古林睿煬火球震撼日職　新庄剛志發文讚揚：讓你先發調整！

古林睿煬火球震撼日職　新庄剛志發文讚揚：讓你先發調整！

佐佐木朗希今在東京巨蛋迎戰小熊！神秘妻子是否現身？

佐佐木朗希今在東京巨蛋迎戰小熊！神秘妻子是否現身？

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

熱門新聞

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

新庄剛志大讚古林睿煬：大聯盟球探一定嚇壞了

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照

2大谷翔平東京開幕戰罕見緊張！

3雷射筆干擾比賽！球迷怒轟：日本的恥辱

4劉錚領銜　中華男籃對決關島12人出爐

5新庄剛志大讚古林：大聯盟球探嚇壞

最新新聞

1勇士主帥看好巴特勒不再搞事

2賀丹賀博回歸中華男籃 3度參戰瓊斯盃

3「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照

4弗里曼談今天出場可能性！教頭不擔心

5達比修右肘發炎　開幕戰可能趕不上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366