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台灣男單史上第2人！李佳豪擊退西本拳太勇闖全英賽4強

▲▼台灣羽球男單新男神李佳豪 。（圖／中華民國羽球協會提供）

▲台灣羽球好手李佳豪 。（資料照／中華民國羽球協會提供）

記者游郁香／綜合報導

世界排名第22的台灣羽球好手李佳豪，今（15）日凌晨出戰超級1000系列全英公開賽8強戰，交手世界第16的日本選手西本拳太，開賽4比4後就拉開領先，以21比9先下一城；次局克服3比8落後逆轉，以21比18連拿2局勝出，成為台灣史上第2位挺進全英賽4強的男單選手。

現年25歲的李佳豪今年開季前3站一勝難求，重新調整後，上周打進法國名人賽8強，本周來到全英賽，他首輪化解6個賽末點，逆轉擊敗香港名將李卓耀，次輪再以直落2解決日本選手田中湧士，晉級8強已創個人在全英賽的最佳成績。

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李佳豪今日凌晨與雅加達亞運銅牌好手西本拳太爭搶4強門票，雙方過去3次交手，李佳豪取得1勝2敗，此戰再碰頭，李佳豪開賽在4比4後打出一波5比0猛攻，並以11比6進入技術暫停。暫停過後，李佳豪只讓對手拿3分，以21比9率先搶下首局。

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台灣一哥周天成。（資料照／台北羽球公開賽提供）

進入次局，李佳豪開局陷入3比8落後，不過他發揮韌性，隨後追到了9比9，反以11比9進入技術暫停。下半局李佳豪繼續維持領先，最終鏖戰39分鐘後，以直落2闖入男單4強，不僅刷新個人生涯最佳，更成為繼2017年的台灣一哥周天成後，首位闖入全英賽4強的男單好手。

李佳豪預計今晚出戰4強戰，對手是法國新星拉尼耶（Alex Lanier），這將是雙方生涯首次對決，拉尼耶剛在8強戰以21比19、21比13擊敗王子維。

關鍵字： 羽球全英賽王子維李佳豪

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