尼克差點交易來飛人卡特　老闆怨：醫療團隊說跟腱90%斷裂

▲尼克曾經差點交易來半人半神灌籃王卡特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約尼克老闆多蘭（James Dolan）近日在布朗森（Jalen Brunson）與哈特（Josh Hart）主持的《Roommates Show》播客節目中透露，球隊曾經接近交易來「半人半神」卡特（Vince Carter），但最終因傷病疑慮作罷。

節目中，布朗森詢問多蘭是否曾有接近完成但最後告吹的交易，多蘭回憶後提到，尼克曾與暴龍達成交易協議，將從暴龍換來8屆NBA全明星飛人卡特，最終因醫療團隊的評估而作罷。

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「我們原本準備完成交易，但醫療團隊回報說卡特的阿基里斯腱已經90%斷裂。」多蘭回憶道，「他們說這條肌腱撐不住，一旦完全斷裂，他將再也無法恢復到原本的水準，因此，我們最終不做這筆交易。」

卡特最終在2004年賽季初被交易至當時的紐澤西籃網，並在接下來的4個賽季中連續入選全明星，延續了在暴龍時期的巔峰表現，而多蘭只能在場邊看著這一切發生。

「我一直在等他的阿基里斯腱斷裂，但它從來沒有斷。」多蘭無奈地表示。

這次錯過對尼克而言格外遺憾，特別是當卡特在同一市場的籃網發光發熱時，尼克卻處於球隊歷史上最黯淡的10年。